MA GUARDA CHE COINCIDENZA – A FARE LA DOMANDA A ZELENSKY SU BERLUSCONI, DURANTE LA CONFERENZA STAMPA A KIEV, È STATA LA “CHIGISTA” DEL “CORRIERE”, MONICA GUERZONI. GUARDA CASO, LA STESSA CHE HA OTTENUTO UN “COLLOQUIO” IN ESCLUSIVA CON GIORGIA MELONI, IN CUI LA PREMIER HA MINIMIZZATO LE FRASI DEL PRESIDENTE UCRAINO ("POTEVA DIRE COSE BEN PIÙ PESANTI"). SARÀ UN CASO O IL SIPARIETTO ERA PREPARATO? DI SICURO GLI ALTRI GIORNALISTI INVIATI IN UCRAINA NON L’HANNO PRESA BENE… - VIDEO