TOH, CHE COINCIDENZA! LA CORTE DEI CONTI APRE UN’INDAGINE SULLA CAMPAGNA “OPEN TO MERAVIGLIA” PER DANNO ERARIALE E L’ACCOUNT INSTAGRAM, FERMO DA FINE GIUGNO, TORNA MIRACOLOSAMENTE IN VITA – IL PROFILO SI INVENTA UNA SUPERCAZZOLA PER SPIEGARE LA SUA ASSENZA DAI SOCIAL PROPRIO NEI MESI PIÙ IMPORTANTI PER IL TURISMO: “ERO IMPEGNATA. AVEVO PROMESSO DI PORTARE LE BELLEZZE DELLA NOSTRA ITALIA IN GIRO PER IL MONDO E COSÌ HO FATTO...” - I COMMENTI: "CORTE DEI CONTI HA MESSO LIKE?"

Estratto da www.open.online

Dopo due mesi di silenzio, torna attivo il profilo Instagram venereitalia23 dopo che la Corte dei conti del Lazio ha aperto un’indagine su Open to meraviglia, la campagna di promozione lanciata dal ministero del Turismo di Daniela Santanché.

Il post è accompagnato da una serie di foto che mostrano i cartelli pubblicitari che sarebbero stati affissi in alcune città all’estero, con un messaggio che tenta di smorzare le polemiche, dopo un lungo e misterioso periodo di assenza di comunicazioni sui social iniziato il 27 giugno scorso: «Ciao! So bene che avete sentito la mia mancanza e mi fa piacere sapere che vi siate così tanto preoccupati per me».

Nel post c’è anche un tentativo di spiegare i motivi di quel silenzio sui social: «Ecco la verità: avevo promesso di portare le bellezze della nostra Italia in giro per il mondo e così ho fatto. Aeroporto dopo aeroporto, città dopo città. Perché quando si ama davvero qualcosa, si desidera condividerla con il mondo intero […]».

