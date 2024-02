TOH, CHI SI RIVEDE – ALLA CAMERA SPUNTA A SORPRESA EMANUELE POZZOLO, L’EX FRATELLO D’ITALIA INDAGATO PER LO SPARO DI CAPODANNO ALLA FESTA DI ROSAZZA (A CUI ERA PRESENTE IL SOTTOSEGRETARIO DELMASTRO). POZZOLO, CHE SI DICHIARA INNOCENTE E HA ACCUSATO INDIRETTAMENTE PABLITO MORELLO (EX PORCELLO), CAPOSCORTA DI DELMASTRO, NON MOLLA E PROMETTE DI DIVENTARE UNA SPINA NEL FIANCO NEL PARTITO DELLA MELONI: “NON HO TRASLOCATO DAGLI UFFICI DI FDI”

EMANUELE POZZOLO TORNA ALLA CAMERA

Estratto dell’articolo di Lorenzo De Cicco per www.repubblica.it

Rieccolo. Emanuele Pozzolo torna alla Camera dei deputati. È la prima volta da quando è finito sotto indagine per lo sparo di capodanno. “Non ho traslocato dagli uffici di Fratelli d’Italia”, racconta […]. Cravatta, spilletta tricolore, […] Racconta […] di essere stato ascoltato dai probiviri del partito di Giorgia Meloni. “Ho fornito la mia versione, ora aspetto che prendano una decisione”.

Per ora fa capire di voler restare negli uffici di FdI, nonostante sia stato sospeso dal partito, per ordine della premier. “Ho traslocato? No” […]. Pozzolo, indagato per lesioni per lesioni aggravate, ha sempre sostenuto di non avere sparato il colpo che ha ferito il genero del capo scorta del sottosegretario Andrea Delmastro, durante il veglione di San Silvestro a Rosazza. Anche se è risultato positivo alla prova dello stub.

