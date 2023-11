13 nov 2023 11:21

TOH, CHI SI RIVEDE – CLAMOROSO A LONDRA: DAVID CAMERON, L’EX PREMIER ARTEFICE DEL REFERENDUM SULLA BREXIT, È STATO NOMINATO MINISTRO DEGLI ESTERI DA RISHI SUNAK – COOPTATO D’URGENZA DALLA CAMERA DEI LORD (IN GRAN BRETAGNA È OBBLIGATORIO ESSERE PARLAMENTARI PER FAR PARTE DEL GOVERNO), CAMERON, CHE COME RENZI IN QUESTI ANNI SI È DEDICATO ALLE CONFERENZE STRAPAGATE, SOSTITUISCE JAMES CLEVERLY, A CUI VA LA POLTRONA DI MINISTRO DELL’INTERNO…