18 mar 2024 15:03

TOH, CHI SI RIVEDE! – ELISABETTA TULLIANI IN TRIBUNALE PER IL PROCESSO SULLA CASA DI MONTECARLO DIFENDE GIANFRANCO FINI. LA PROCURA DI ROMA CHIEDE OTTO ANNI NEI CONFRONTI DELL'EX PRESIDENTE DELLA CAMERA, NOVE PER LA DONNA - TULLIANI: “GLI HO NASCOSTO LA VOLONTÀ DI MIO FRATELLO DI COMPRARE LA CASA DI MONTECARLO. NON GLI HO MAI DETTO LA PROVENIENZA DI QUEL DENARO, CHE ERO CONVINTA FOSSE DI MIO FRATELLO. IL COMPORTAMENTO SPREGIUDICATO DI MIO FRATELLO RAPPRESENTA UNA DELE PIÙ GRANDI DELUSIONI DELLA MIA VITA…”