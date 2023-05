13 mag 2023 11:00

TOH, CHI SI RIVEDE – VERONICA LARIO SI APPALESA AL CONVEGNO DI +EUROPA SUL LAVORO, A MILANO. IN QUANTO EX MOGLIE DI BERLUSCONI, TUTTI LE CHIEDONO COME STA SILVIO, E SE HA AVUTO MODO DI ANDARLO A TROVARE ALL’OSPEDALE SAN RAFFAELE. RISPOSTA: “È UNA DOMANDA MOLTO PERSONALE, PREFERIREI NON RISPONDERE. C'È UNA PERSONA CHE STA MALE, CHE SOFFRE E CHE CE LA METTE TUTTA…"