22 set 2022 19:32

TOH, MA CHE COINCIDENZA - FABIANA DADONE, MINISTRA A 5 STELLE PER LE POLITICHE GIOVANILI, RIESCE A PIAZZARE TRE STRETTI COLLABORATORI PRIMA DEL FOGLIO DI VIA: CASUALMENTE TRE DELLE PERSONE CHE LAVORAVANO AL SUO FIANCO HANNO AVUTO LA FORTUNA DI RICEVERE UN INCARICO BEN RETRIBUITO AL TEATRO CARLO FELICE DI GENOVA – CITTÀ NON SOLO DI BEPPE GRILLO, MA IN CUI LA MINISTRA HA INSISTITO PER ORGANIZZARE LA CONFERENZA NAZIONALE SULLE DIPENDENZE NONOSTANTE LE…