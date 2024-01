TOH, ORA QUEL “PUZZONE” DI TRUMP PIACE ANCHE AI LAUREATI – “THE DONALD” NEL 2016 VINSE A VALANGA TRA GLI EMARGINATI E LE CLASSE POPOLARI, E NON È MAI STATO POPOLARE TRA LE PERSONE COLTE. MA QUALCOSA È CAMBIATO CON QUELLA CHE LUI CHIAMA “PERSECUZIONE GIUDIZIARIA”: ADESSO IL 60% DEGLI ELETTORI CONSERVATORI LAUREATI LO RIVUOLE ALLA CASA BIANCA (IL RISULTATO DELL’IOWA NE È GIÀ UNA PROVA). L'ELITE LIBERAL E "WOKE" GUIDATA DAL "NEW YORK TIMES" FARÀ FINTA DI NON VEDERE ANCHE QUESTA VOLTA?

Estratto dell’articolo di Massimo Gaggi per il “Corriere della Sera”

DONALD TRUMP

Quando, nel 2016, Donald Trump vinse a sorpresa le elezioni, la stampa americana fu accusata di non aver capito quello che stava accadendo nel Paese: insensibile al malessere degli emarginati, i forgotten men , perché abituata a considerare solo i benestanti istruiti, quasi sempre laureati. Cioè il grosso del suo pubblico.

[…] Da allora Trump non è mai stato popolare tra i laureati, infastiditi dai suoi modi rudi, dalla tendenza a banalizzare […] e dotati degli strumenti intellettuali per individuare le tante falsità che punteggiano i discorsi dell’ex presidente.

Anche questo pare che ora stia cambiando a suo favore: secondo la Suffolk University di Boston e il quotidiano UsaToday che a distanza di un anno hanno ripetuto lo stesso sondaggio, mentre nel gennaio 2022 il 76 per cento dei laureati conservatori dicevano di sostenere le politiche di Trump, ma volevano che ad attuarle fosse un presidente diverso da lui, ora il 60 per cento rivuole The Donald alla Casa Bianca.

DONALD TRUMP MANGIA LA PIZZA IN IOWA

Un altro sondaggio, stavolta di Fox News, arriva a conclusioni simili: consenso per Trump raddoppiato (fino al 60 per cento) nell’ultimo anno tra i repubblicani bianchi laureati. Le rilevazioni nazionali […] vanno prese con cautela, ma il risultato dello Iowa è già una prima conferma: Trump ha ottenuto la maggioranza assoluta anche grazie al sostegno dei college educated che dovevano rappresentare il cuore dell’elettorato di Nikki Haley e consentirle di «sfondare».

Perché questo cambiamento? I laureati continuano a criticare il modo rozzo di Trump di fare politica, ma pare si siano riconciliati con lui perché […] lo considerano vittima di una congiura politico-giudiziaria per estrometterlo dalla competizione elettorale. […] anche Biden farà bene a prendere nota: i processi che, secondo la Casa Bianca, dovrebbero mettere a nudo i suoi crimini, per ora gli stanno procurando simpatie anche tra i conservatori più colti (e presumibilmente moderati). I sondaggisti fissano anche un momento nel quale il vento per Trump è cambiato: 30 marzo 2023. È il giorno in cui un grand jury emise la prima incriminazione per il pagamento del silenzio della pornostar Stormy Daniels con soldi elettorali.

DONALD TRUMP BARCOLLA A DES MOINES IN IOWA

