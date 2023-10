TOH! XI SI RIVEDE! – NELLA GRANDE SALA DEL POPOLO DI PECHINO SI È TENUTO UN FACCIA A FACCIA DI UN’ORA E MEZZA TRA XI JINPING E VLADIMIR PUTIN. IL PRESIDENTE CINESE HA CONDANNATO “LE SANZIONI UNILATERALI E LA COERCIZIONE ECONOMICA” E DETTO CHE “I NOSTRI DUE PAESI HANNO APPROFONDITO LA FIDUCIA POLITICA RECIPROCA E MANTENUTO UNO STRETTO ED EFFICACE COORDINAMENTO STRATEGICO" – PER “MAD VLAD” È IL PRIMO IMPORTANTE APPUNTAMENTO INTERNAZIONALE DA QUANDO È SCATTATO IL MANDATO DI ARRESTO INTERNAZIONALE…

CINA-RUSSIA: CONCLUSO COLLOQUIO XI-PUTIN, DURATO UN'ORA E MEZZA =

(AGI) - Si sono conclusi a Pechino i negoziati tra il presidente russo Vladimir Putin e il leader cinese Xi Jinping, durati circa un'ora e mezza. Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti da Pechino.

Durante la parte pubblica dei negoziati russo-cinesi, Putin ha osservato che nelle attuali difficili condizioni "e' particolarmente richiesto uno stretto coordinamento in politica

estera" tra i due Paesi ed e' proprio cosi' che la Federazione Russa e la Cina stanno costruendo la loro cooperazione.

A sua volta, Xi Jinping ha osservato che la Cina e' pronta a collaborare con la Russia per proteggere la giustizia internazionale, nonche' per promuovere la pace e la prosperita' in tutto il mondo.

- " /> vladimir putin xi jinping a pechino-

++ PUTIN, IN SINTONIA CON XI SU IMPORTANZA BELT AND ROAD ++

vladimir putin xi jinping a pechino

(ANSA) - La Russia è "in sintonia" con l'importanza della Belt and Road Initiative (Bri) e con i piani della Cina, che cerca la cooperazione invece della rivalità, ringraziando il presidente Xi Jinping per lo sviluppo finanziato da Pechino verso il "nuovo mondo". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, intervenuto alla cerimonia inaugurale del terzo forum sulla Bri subito dopo l'intervento di Xi. Putin, oltre ad assicurare nuovi sforzi a favore della Belt and Road Initiative, ha osservato che, essendo il Paese più grande del mondo, "i legami della Federazione russa con altri Paesi sono importanti". (ANSA).

vladimir putin xi jinping a pechino

++ XI A PUTIN, SFORZI PER STRETTO COORDINAMENTO STRATEGICO ++

(ANSA) - Il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto al suo omologo russo Vladimir Putin più sforzi congiunti da parte di Pechino e Mosca per "salvaguardare l'equità internazionale" e la "giustizia". Nelle battute iniziali del loro bilaterale, hanno riferito i media statali di Pechino, Xi ha salutato con favore gli sforzi per "uno stretto ed efficace coordinamento strategico" tra i due Paesi. (ANSA).

++ XI,CONTRARI A SANZIONI UNILATERALI E COERCIZIONE ECONOMICA ++

(ANSA) - La Cina si oppone "alle sanzioni unilaterali, alla coercizione economica e al disaccoppiamento tra economie". E' quanto ha detto il presidente Xi Jinping aprendo, i lavori del terzo forum dedicato alla Belt and Road Initiative (Bri). Pechino, ha assicurato il leader cinese, "non si impegnerà in confronti ideologici, giochi geopolitici o confronti di blocco". (ANSA).

xi jinping e putin - immagine creata con l intelligenza artificiale midjourney XI JINPING VLADIMIR PUTIN MEME BY 50 SFUMATURE DI CATTIVERIA putin xi jinping immagine fake putin xi jinping