4 nov 2023 10:48

TOMBA, CHE BOMBA! DOPO IL NO DI BRIATORE, LA MINISTRA SANTANCHE’ PUNTA A PIAZZARE IL GRANDE SCIATORE AI VERTICI DELL’ENIT, L’AGENZIA NAZIONALE PER IL TURISMO CHE GESTISCE 50 MILIONI DI EURO L’ANNO - TOMBA NON HA UNO STRACCIO DI COMPETENZA MANAGERIALE; IL MASSIMO CHE HA FATTO DOPO AVER APPESO GLI SCI AL CHIODO È LA NON MEMORABILE APPARIZIONE CINEMATOGRAFICA NEL CELEBERRIMO ALEX L’ARIETE. POI NON HA NEANCHE LA LAUREA. MA DANIELONA NON DEMORDE…