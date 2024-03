TONINELLI CACIO E PEPE – L’EX MINISTRO GRILLINO TORNA IN CAMPO IN VERSIONE STRATEGA (CI MANCAVA SOLO QUESTO) – “MAI PIÙ CON NOI RENZI E CALENDA. SOLO A SENTIRE CAMPO LARGO MI VIENE IL VOLTASTOMACO. MA VOI PRENDERESTE UN CAFFÈ O USCIRESTE A FARE UNA PASSEGGIATA CON RENZI?" - TONINELLI BOCCIA LA SCELTA DI D’AMICO IN ABRUZZO: “A ME GLI INTELLETTUALI, I PROFESSORI FANNO ADDORMENTARE”

Dopo gli strali sul carovita, Danilo Toninelli torna in campo in versione stratega. Lo fa sul suo canale YouTube «senza nessuno sponsor, senza che io vada in televisione», come rimarca in una lunga diretta all’indomani del voto in Abruzzo. L’ex ministro spiega i motivi della sconfitta: «Fa la differenza il candidato nelle elezioni regionali».

Tradotto: «D’Amico non aveva la capacità di emozionare come la Todde». E accusa: «Abbiamo perso contro uno che lavorava in smart working da Roma». Ma il colpo di grazia Toninelli lo riserva alla scelta degli alleati: «Solo a sentire campo largo mi viene il voltastomaco». E continua: «Va bene allearsi con il Pd, va malissimo allearsi con Renzi e Calenda e speriamo che questo non capiti più e che l’Abruzzo ci insegni.

Ma possiamo dire che va meglio se il candidato è del M5S?», dice il membro del collegio dei Probiviri del Movimento. Toninelli parla chiaro e motiva le sue affermazioni: «Io lo dico da un punto di vista umano. Ma voi prendereste un caffè o uscireste a fare una passeggiata con Renzi?».

(...) «A me gli intellettuali, i professori fanno addormentare», sentenzia l’ex senatore M5S. E spiega perché profili simili non funzionano: «Non mi dai emozioni». Con buona pace del professor Conte.

