27 ott 2023 15:37

TOR DI VALLE DI LACRIME - NELL’INCHIESTA SULLO STADIO DELLA ROMA A TOR DI VALLE, IL PM CHIEDE 22 CONDANNE: CHIESTI 11 ANNI E MEZZO PER L’EX PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA MARCELLO DE VITO (EX M5S PASSATO POI A FORZA ITALIA), 8 ANNI E 8 MESI PER LUCA LANZALONE (EX CONSULENTE DI VIRGINIA RAGGI), 3 ANNI E 4 MESI PER IL DEPUTATO LEGHISTA CENTEMERO, 2 ANNI E 8 MESI PER IL RENZIANO BONIFAZI, EX TESORIERE PD - L'IMPRENDITORE LUCA PARNASI HA CHIESTO E OTTENUTO IL RITO ABBREVIATO,