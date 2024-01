DAGOREPORT - ECCO COS’È LA CULTURA: OCCUPAZIONE, RIEQUILIBRIO, APPARTENENZA, OVVERO UN POSTO COME PREMIO FEDELTÀ - SINISTRI E DESTRI SONO UGUALMENTE IDENTICI: IN CULTURA NON VANNO BENE GLI AMICI DEGLI ALTRI MA I PROPRI SÌ - LO SCANDALO DEL TEATRO DI ROMA STA NEL FATTO CHE LA SINISTRA PENSAVA DI PIAZZARCI IL DIRIGENTE VANNI CUTAJA SPOSTANDOLO DAL MAGGIO FIORENTINO DOVE, FINALMENTE, AVREBBE TROVATO UN PORTO SICURO CARLO FUORTES - CON QUESTO METODO PER “BANDE ARMATE”, GLI INDIVIDUI COMPETENTI E NON SCHIERATI RESTERANNO SEMPRE ESCLUSI DALLA POLITICA CULTURALE DEL PAESE (PERCHÉ I RAGAZZI DOVREBBERO STUDIARE SE NELLA VITA BISOGNA ESSERE AMICI, AMANTI O SERVILI?)