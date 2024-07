DAGOREPORT – GIORGIA MELONI VUOLE ELEZIONI ANTICIPATE? FANTASCIENZA: L’UNICO CHE PUÒ SCIOGLIERE LE CAMERE È MATTARELLA, CHE NON HA ALCUNA INTENZIONE DI FAR PRECIPITARE IL PAESE IN UNA CRISI POLITICA. E COMUNQUE, ALLA DUCETTA NON CONVIENE CHIEDERE UN NUOVO PLEBISCITO: ESSENDO IRRILEVANTE IN EUROPA (URSULA HA CHIUSO L'ACCORDO CON I VERDI), NON HA MARGINI DI TRATTATIVA SUI CONTI PUBBLICI. E CON LA FINANZIARIA POCHE LACRIME E MOLTO SANGUE IN ARRIVO, NON C'È SPAZIO PER ALTRE PROMESSE – SALVINI LA PUNGOLA IN EUROPA E NEGLI USA: VOLA DA TRUMP PER INTESTARSELO, MENTRE LA DUCETTA, DA PREMIER CHE SI FACEVA DARE I BACETTI IN TESTA DA QUEL VECCHIO RIMBA DI BIDEN, NON PUÒ SBILANCIARSI…