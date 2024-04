NON HA ANCORA DECISO SE COLLEGARSI VIRTUALMENTE O VOLARE DIRETTAMENTE IN SPAGNA DALL'AMATO SANTIAGO ABASCAL

Estratto dell’articolo di Tommaso Ciriaco per “la Repubblica”

yo soy giorgia comizio della meloni a madrid 1

[...] Giorgia Meloni ha paura di restare isolata in Europa. Esclusa dal tavolo che conta, i suoi Conservatori ai margini. Deve decidere se entrare in rotta di collisione con Bruxelles, tornando agli antichi slogan sovranisti per difendere il consenso, o attenersi al piano originario: prevedeva una campagna elettorale tosta, ma istituzionale, in modo da non allarmare la maggioranza europeista che, comunque vada il voto del 9 giugno, sarà l’architrave della prossima Commissione.

I primi segnali sulla strategia arriveranno domani, dal palco di Pescara: sarà un discorso aspro, dicono, ma ancora nel solco istituzionale. Il vero snodo […] è programmato per il prossimo 19 maggio, a Madrid: potrebbe volare personalmente in Spagna – andando addirittura oltre il collegamento in diretta che pure ha assicurato a Santiago Abascal - salire sul palco di Vox e sparare contro Pedro Sanchez.

giorgia meloni bacia santiago abascal atreju

I suoi gliel’hanno sconsigliato, si tratterebbe di una scortesia grave sul piano istituzionale verso un leader che siede con lei nel Consiglio europeo. Eppure, ci pensa: colpirebbe la figura chiave di un patto europeo che punta a escluderla dalla maggioranza del prossimo quinquennio continentale.

[…] Il passaggio della conferenza programmatica in Abruzzo, comunque vada, sarà una prova di forza della premier. La presidente del Consiglio ha preteso la presenza in riva all’Adriatico di Matteo Salvini e Antonio Tajani. Non è usuale che i due principali alleati vengano alla corte della leader per un evento di partito […].

il comizio di giorgia meloni per vox, in spagna 1

Sarà probabilmente l’ultima passerella in cui compariranno assieme fino al 9 giugno, anche perché i rapporti con il segretario del Carroccio sono freddi e formali (a differenza di quelli con il ministro degli Esteri, con cui la presidente del Consiglio ha l’abitudine di pranzare almeno una volta al mese, faccia a faccia).

L’obiettivo di Palazzo Chigi è svuotare elettoralmente Salvini, costringerlo a restare al comando nel formato più doloroso: commissariato dai colonnelli.

Da lunedì, poi, partirà la sfida vera. È quella per conquistare i voti e per portare i Conservatori a costituire un gruppo spendibile nel risiko continentale. Il passaggio chiave […] è in agenda per il 19 maggio, a venti giorni dalle Europee. In quella circostanza si capirà quanto davvero la premier tema di restare fuori dalla cabina di regia del continente, tornando all’antico.

giorgia meloni al comizio di vox in spagna 2

Nelle ultime ore, riferiscono, la presidente del Consiglio non ha escluso una mossa a sorpresa: salire sul palco del palazzetto Vistalegre di Madrid e farsi acclamare dai diecimila dell’ultradestra spagnola.

Sarebbe come ripetere il celebre comizio [...] in cui urlò “yo soy Giorgia, soy una mujer, soy una madre, soy italiana, so y cristiana” – e negare quello che aveva promesso non avrebbe più ripetuto.

giorgia meloni bacia santiago abascal 2

Dopo quell’evento in Andalusia, infatti (e in vista delle elezioni politiche poi vinte) lavorò con esperti di comunicazione su toni e prossemica, cercando di offrire un’immagine più rassicurante.

È la strategia che aveva adottato finora […]. E in settimana ha bocciato lo spitzenkandidat del Pis dell’amico Morawiecki, giudicando il nome individuato troppo radicale. Attorno a lei […] i principali consiglieri le chiedono di evitare il viaggio a Madrid. Meloni però tentenna.

Intanto, ha già escluso un videomessaggio registrato: troppo poco, visto che ha bisogno anche di Abascal nella conta dell’Europarlamento. Le hanno anche segnalato un rischio: a causa dell’inchiesta subito archiviata sulla moglie di Sanchez, e della debolezza del suo esecutivo, la due giorni di Vox potrebbe trasformarsi nel tentativo di spallata al premier spagnolo.

SAMANTHA VOX - MEME BY EMILIANO CARLI

La presenza di un capo di governo di un altro Paese, insomma, non sarebbe opportuna. Eppure, la leader continua a valutare la trasferta. Come minimo, parlerà in videocollegamento e in lingua spagnola.

Sarebbe un modo per esserci, senza esserci fisicamente. A Madrid, tra l’altro, sarà presente anche il presidente argentino Javier Milei, vicinissimo a Donald Trump: anche questo “incrocio” pericoloso sarebbe un avvertimento per Bruxelles. […]

giorgia meloni in collegamento con il comizio di vox a valencia 14 luglio 2023 6 GIORGIA MELONI MATEUSZ MORAWIECKI SANTIAGO ABASCAL giorgia meloni nel video messaggio per vox 2 giorgia meloni al comizio di vox in spagna giorgia meloni al comizio di vox in spagna giorgia meloni santiago abascal - atreju SANTIAGO ABASCAL GIORGIA MELONI GIORGIA MELONI SANTIAGO ABASCAL MELONI SENZA VOX - VIGNETTA DI VAURO LA SCONFITTA DI VOX ALLE ELEZIONI IN SPAGNA - VIGNETTA BY MAURO BIANI