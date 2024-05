È TORNATO IL SALVINI GUASTAFESTE! – NEL GIORNO IN CUI LA MELONI RICEVE IL SEGRETARIO DELLA NATO, STOLTENBERG, IL “CAPITONE” FA A FETTINE MACRON E MARIO MONTI. L’EX PREMIER HA RILANCIATO LE PAROLE DEL PRESIDENTE FRANCESE SULLA POSSIBILITÀ DI SCHIERARE MILITARI UE IN UCRAINA, E IL VICEPREMIER LI SDERENA: “QUESTI VANNO CURATI. SE HANNO TANTA VOGLIA DI COMBATTERE, VADANO LORO IN UCRAINA” – IL LEGHISTA ALESSANDRO VIGNA “INVITA” L’AMBASCIATORE FRANCESE A RIFERIRE ALLA CAMERA…

1. MELONI RICEVE IL SEGRETARIO GENERALE DELLA NATO STOLTENBERG

(ANSA) - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni riceve a Palazzo Chigi il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg.

2. SALVINI,MONTI-MACRON VANNO CURATI, VADANO LORO IN UCRAINA

(ANSA) - "Mi turba che dopo Macron, anche Monti oggi parli dell'invio di soldati italiani a combattere in Ucraina. Questi vanno curati: chi la pensa così e lo dice come se fosse una cosa normale, vale per Macron e per Monti, sono pericolosi".

Così il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini arrivando a Rho Fiera a Milano, a proposito di quanto affermato in mattinata dall'ex premier Mario Monti a Radio 24 a proposito del conflitto tra Russia e Ucraina. Monti avrebbe ipotizzato l'invio di truppe in Ucraina. "Parlare di soldati italiani che potranno andare a combattere e morire in Ucraina lo ritengo una cosa gravissima", ha continuato.

"Ieri - ha proseguito - Putin ha invitato al dialogo e io spero che il 2024 sia l'anno della pace. Se Monti e Macron hanno tanta voglia di combattere, vadano in Ucraina. Io sono disponibile a ricostruire porti, ferrovie, strade, scuole e ospedali Quando qualche italiano parla facilmente di guerra e soldati che combattono e muoiono fuori dai confini, secondo me c'è dietro un problema".

3. LEGA,INVITATO AMBASCIATORE A RIFERIRE ALLA CAMERA SU MACRON

(ANSA) - "L'invio diretto di truppe Ue nel conflitto in Ucraina sarebbe una follia, la Lega è completamente contro questa ipotesi". Lo ha detto il deputato della Lega Alessandro Giglio Vigna parlando in Aula alla Camera nell'ambito delle missioni internazionali e criticando le parole di Macron.

Vigna ha riferito che in qualità di presidente della commissione Politiche Ue "ho invitato l'ambasciatore di Francia a venire a conferire davanti alla commissione che presiedo" su questo, "il Parlamento non ha potere di convoca è un invito ma ritengo che l'ambasciatore francese debba chiarire, precisare ed eventualmente smorzare le parole" di Macron.

4. UCRAINA: MONTI, UN GIORNO POTRÀ SERVIRE MANDARE TRUPPE

(ANSA) - "Io credo che a un certo punto potrà essere necessario" mandare truppe di terra in Ucraina. Ma, "io credo" anche "che, più che mandare uomini a combattere là, come dice Macron, serva intensificare ulteriormente il sostegno finanziario e con armamenti". Lo ha detto Mario Monti a Radio 24. "Se pensiamo che la Russia possa davvero andare anche più ad occidente dell'Ucraina, se queste sono le sue intenzioni, è chiaro che va fermata", ha aggiunto.

