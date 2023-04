GIORGIA MELONI CHIEDE A BRUXELLES DI SCORPORARE LE SPESE PER LA DIFESA (IL 2% DEL PIL ENTRO IL 2024) DAI VINCOLI DI BILANCIO - CROSETTO HA ANNUNCIATO CHE NEL 2023 IL GOVERNO RIUSCIRÀ A SFIORARE QUOTA 1,48%, MA PER ARRIVARE ALLA QUOTA RICHIESTA BISOGNA SUPERARE IL BLOCCO DI ALTRI PAESI EUROPEI, PER NULLA DISPOSTI AD ACCETTARE SCONTI E DEROGHE PER LE SPESE MILITARI ALL'INTERNO DEL NUOVO PATTO DI STABILITÀ. SENZA CONTARE CHE A BRUXELLES VEDONO LA DUCETTA COME IL FUMO NEGLI OCCHI...