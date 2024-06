25 giu 2024 18:09

TORY INCORNATI – NON BASTAVANO I SONDAGGI IMPIETOSI A METTERE NEI GUAI RISHI SUNAK: IL PREMIER INGLESE È STATO COSTRETTO A SILURARE CRAIG WILLIAMS E LAURA SAUNDERS, DUE CANDIDATI AL VOTO DEL 4 LUGLIO, COINVOLTI IN UNO SCANDALO SCOMMESSE - SONO ACCUSATI DI AVERE SFRUTTATO INFORMAZIONI RISERVATE RACCOLTE A DOWNING STREET PER PUNTARE SOLDI SULLA DATA DELLE ELEZIONI – MA NON SONO GLI UNICI DUE TORY NEI GUAI…