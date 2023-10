17 ott 2023 17:26

TORY PRESI PER LE CORNA – L’EX MOGLIE DI BORIS JOHNSON, MARINA WHEELER, È STATA NOMINATA CONSIGLIERE DEL PARTITO LABURISTA PER LA LOTTA ALLE MOLESTIE SESSUALI SUL LAVORO – UN COLPACCIO PER KEIR STARMER, IL LEADER DELL’OPPOSIZIONE. E UNO SCHIAFFO PER L’EX PRIMO MINISTRO CONSERVATORE – WHEELER, UNO DEGLI AVVOCATI PIÙ AGGUERRITI DEL REGNO UNITO, AVEVA SOPPORTATO PER ANNI I TRADIMENTI DEL MARITO, MESSO ALLA PORTA PIÙ VOLTE…