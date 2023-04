IL TORY RISCHIA DI FINIRE INCORNATO – IL PREMIER INGLESE, RISHI SUNAK, PROVA A USCIRE DALL'ANGOLO PUBBLICANDO LA DICHIARAZIONE PATRIMONIALE SUA E DELLA MOGLIE, L’EREDITIERA MILIARDARIA AKSHATA MURTY – SUNAK È AL CENTRO DELLE POLEMICHE PERCHÉ LA LEGGE DI BILANCIO VARATA DAL SUO GOVERNO HA ELARGITO DELLE AGEVOLAZIONI ALLA “KORU KIDS”, AGENZIA DI ASILI NIDO DI CUI LA MOGLIE È IN PARTE PROPRIETARIA – QUANDO ERA PARLAMENTARE, SUNAK AVREBBE OMESSO QUESTO "DETTAGLIO" DALLA LORO DICHIARAZIONE D’INTERESSI…

akshata murthy rishi sunak 3

(ANSA) - Il primo ministro conservatore britannico Rishi Sunak ha reso nota oggi - attraverso l'ufficio di gabinetto del governo - la dichiarazione ministeriale degli interessi economici riconducibili al suo patrimonio personale o quello della sua famiglia.

La lista, il cui aggiornamento era atteso da mesi, include le partecipazioni azionarie della first lady Akshata Murty' - ereditiera miliardaria, businesswoman e figlia di uno dei magnati più ricchi dell'India - finite nei giorni scorsi sotto la lente di un'inchiesta amministrativa preliminare aperta dagli uffici del Commissioner for Standards: l'autorità chiamata a sorvegliare sulla trasparenza dei potenziali conflitti d'interesse di tutti i parlamentari del Regno.

akshata murthy rishi sunak 2

La pubblicazione della dichiarazione ministeriale è stata curata da un altro funzionario indipendente, seppur interno allo staff governativo, vale a dire l'advisor del premier per le questioni etiche. Fra le entrate di famiglia, sono indicati nel dettaglio gli investimenti fatti da Murty di recente nella società Koru Kids, una struttura di assistenza all'infanzia che si è avvalsa dei vantaggi di un programma d'incentivi messo a bilancio dall'esecutivo il mese scorso.

akshata murthy rishi sunak 1

Non è comunque chiaro se questo atto possa mettere un punto alla vicenda, evocata implicitamente anche tra gli affondi riservati oggi alla Camera dei Comuni al leader Tory dal numero uno dell'opposizione laburista, Keir Starmer, nel tradizionale Question Time del mercoledì.

Vicenda che Sunak è accusato d'aver taciuto nella parallela dichiarazione d'interessi presentata a suo tempo al Commissioner for Standard in veste di parlamentare (e non di membro del governo); nonché di fronte a una domanda specifica rivoltagli giusto un paio di settimane fa da una deputata del Labour durante un'audizione in commissione.

rishi sunak e la moglie akshata murthy