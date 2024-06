19 giu 2024 19:27

I TORY SI GIOCANO LA CARTA DELLA DISPERAZIONE: BORIS JOHNSON – L’EX PRIMO MINISTRO SCENDE IN CAMPO CON UNA LETTERA PER GLI ELETTORI IN CUI CHIEDE DI VOTARE PER IL PARTITO AL GOVERNO – NON SOLO: “BORIA” HA PRESTATO LA SUA ZAZZERA BIONDA PER UNA SERIE DI VIDEO IN SOSTEGNO DI ALCUNI CANDIDATI – UNA MOSSA CHE È UNA RIVINCITA PER JOHNSON, CACCIATO IN MALO MODO DUE ANNI FA DAGLI STESSI CONSERVATORI CHE ADESSO SI AFFIDANO A LUI PER NON FAR AFFONDARE LA BARCA…