DAGONEWS - DOMANI SI VOTA PER LA SOPRAVVIVENZA DI DI MAIO. COSA DECIDERÀ DI FAR VOTARE CASALEGGIO? IL GURU JUNIOR È IN MEZZO AL FUOCO DI GRILLO, CHE VUOLE TORNARE ALL'OPPOSIZIONE, E L'INTERESSE PER LA CASALEGGIO ASSOCIATI DI AVERE IL M5S AL GOVERNO - LO SCONTRO DURISSIMO TRA PRIMO DI NICOLA E GIGGINO, FINITO IN LACRIME. MA CON GRILLO HA TIRATO FUORI IL CARATTERE: LA SCONFITTA NON È FIGLIA SOLO DELL'ALLEANZA CON LA LEGA, MA PURE DEI FLOP NELLE CITTÀ GOVERNATE DAI 5 STELLE