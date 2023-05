15 mag 2023 09:36

IL TOUR DI ZELENSKY NON FINISCE A PARIGI: OGGI IL PRESIDENTE UCRAINO SARÀ A LONDRA PER INCONTRARE IL PRIMO MINISTRO BRITANNICO, RISHI SUNAK – L’EX COMICO CERCA RASSICURAZIONI E ARMI PER FAR PARTIRE LA FANTOMATICA CONTROFFENSIVA: SPERA DI RIGUADAGNARE POSIZIONI PER POI POTER ARRIVARE A UN NEGOZIATO DA UN PUNTO DI FORZA – MACRON HA PROMESSO NUOVI AIUTI MILITARI E PROMETTE SOSTEGNO IN SEDE EUROPEA: “IL FUTURO DELL’UCRAINA È NELL’UE”