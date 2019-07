17 lug 2019 10:20

TOVARISH ROMANO (ANDREA)! LA TROVATA SITUAZIONISTA DEL DEPUTATO PIDDINO CHE INTERVIENE IN AULA PARLANDO RUSSO (CON LA BOSCHI CHE RIDACCHIA) - L'INTENTO ERA QUELLO DI LANCIARE UN APPELLO AL MINISTRO DELL'INTERNO SALVINI, “VISTA LA SCELTA DEL VICEPREMIER DI FAR ORECCHIE DA MERCANTE ALLE RICHIESTE ESPRESSE IN ITALIANO DAL GRUPPO DEL PD DI RIFERIRE IN AULA SULLA VICENDA DEI PRESUNTI FONDI RUSSI ALLA LEGA” - VIDEO