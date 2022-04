Le Pen, il mio risultato è una vittoria eclatante

(ANSA) - "Sconfitta? No, questa è una forma di speranza. L'aspirazione al cambiamento non può essere ignorata". Lo ha detto Marine Le Pen nel suo discorso dopo il voto che ha riconfermato Emmanuel Macron all'Eliseo, definendo il suo risultato elettorale come una "vittoria eclatante".

Estrema destra mai così in alto. Le Pen, impegno continua

(ANSA) - Nonostante la scommessa persa per una seconda volta di battere Emmanuel Macron nella corsa all'Eliseo, Marine Le Pen ha portato l'estrema destra francese ad un livello mai così alto dall'inizio della Quinta Repubblica francese nel 1958. "Con oltre il 43% dei voti, il risultato di questa sera è di per sé stesso una eclatante vittoria", ha dichiarato Le Pen, riconoscendo la sconfitta ma assicurando che "continuerà il suo impegno per la Francia e i francesi".

Le Pen lancia 'la battaglia legislative' contro Macron

(ANSA) - "Lancio stasera la grande battaglia delle legislative": lo ha detto, davanti ai sostenitori riuniti nel suo quartier generale al Bois de Boulogne, la candidata sconfitta alle presidenziali francesi, Marine Le Pen. Per le legislative di giugno, che devono rinnovare il parlamento, Le Pen ha lanciato "un appello a tutti quelli che vogliono unirsi a noi per opporsi alla politica di Emmanuel Macron". Le Pen ha concluso il suo discorso promettendo: "Non abbandonerò mai i francesi".

Da www.lastampa.it

Il presidente uscente Emmanuel Macron, stando ai primi exit poll, sarà rieletto con il 58,2 per cento dei voti. Al Campo di Marte, location scelta da Macron per la serata elettorale, sono già arrivati centinaia di sostenitori, sventolando bandiere della Francia e dell'Ue. Si sono assiepati davanti al palco allestito in mezzo ai giardini. L'ambasciata americana a Parigi ha avvertito i propri concittadini che dopo le 20, in tutta la Francia, potrebbero esserci raduni che rischiano di diventare «violenti» con scontri con la polizia. Lo staff di Macron ha precisato che i fan saranno al massimo 3 mila quando il presidente ricandidato arriverà per il discorso, atteso verso le 21.15.

I seggi hanno aperto questa mattina alle 8 e nelle grandi città, come Parigi, Marsiglia, Strasburgo, Bordeaux, Lione e Nizza, sono rimasti aperti fino alle 20 L’affluenza ai seggi alle 17 era del 63,23%. Oltre due punti in meno rispetto al 2017. L'astensione al secondo turno delle elezioni presidenziali francesi ha raggiunto la cifra record del 28,8%, secondo le stime per Ifop.

Secondo una recente stima di Ipsos-Sopra Steria, inoltre, il 43 per cento dei francesi ha ritenuto Macron più convincente nel confronto tv dello scorso mercoledì - seguito da 15,6 milioni di spettatori - contro il 24 per cento di coloro che hanno incoronato come vincitrice la candidata dell'estrema destra.

Tra i sostenitori del leader della Republique en Marche e quelli di Le Pen c'è comunque un terzo blocco: quello degli astensionisti, che potrebbero essere il 26 per cento del totale della popolazione, come al primo round.

Al ballottaggio potevano votare tutti i cittadini francesi sopra i 18 anni iscritti nelle liste elettorali. In tutto 48,7 milioni di persone, 1,4 milioni delle quali residenti all'estero. Poteva far valere il proprio diritto di cittadino anche chi era positivo al Covid-19. Il protocollo sanitario messo a punto a punto dal governo prevedeva infatti che non potesse essere chiesta agli elettori una prova di avvenuta vaccinazione né il certificato di test negativo.

Nel pomeriggio erano stati diffusi i risultati di quattro sondaggi d'opinione condotti da istituti francesi e citati da La Libre Belgique in base ai quali il presidente uscente era nettamente in vantaggio con il 55-58% delle preferenze, mentre la sfidante Marine Le Pen raccoglieva tra il 42 e il 45% dei voti.

I cinquemila elettori francesi residenti a Shanghai non hanno potuto votare neanche al secondo turno delle elezioni presidenziali, così come non avevano potuto farlo due settimane fa al primo turno, a causa del lockdown in corso. La metropoli è completamente chiusa dall'inizio di aprile, a causa della diffusione del Covid-19 e le autorità hanno quindi deciso, secondo quanto riferisce la stampa francese, di non aprire gli uffici di voto.

Il presidente francese uscente, Emmanuel Macron, e sua moglie Brigitte hanno votato contemporaneamente nel loro seggio a Le Touquet, nel nord della Francia.

All'uscita della sua abitazione e all'arrivo al seggio, Macron, accompagnato da Brigitte e circondato da decine di telecamere, si è concesso a centinaia di sostenitori che lo hanno salutato stringedogli la mano, abbracciandolo, baciandolo e scattando selfie accanto a lui.

Due veri bagni di folla, come è stato per Le Pen poco prima (in entrambi i casi non si è vista l'ombra di una mascherina anti-Covid, segno che l'epidemia è ormai considerata alle spalle in Francia).

Il presidente-candidato ha poi pranzato in famiglia nella stessa località, dove trascorre il fine settimana in occasione delle elezioni. Nel pomeriggio è tornato a Parigi, all'Eliseo, per seguire i risultati dei primi exit poll.

Marine Le Pen invece ha votato nel suo seggio elettorale di Henin-Beaumont, nel dipartimento del Pas-de-Calais, lo stesso di Macron. La candidata del Rassemblement National ha ottenuto oltre il 35% dei voti in queste terre al primo turno delle presidenziali: è il suo feudo. Sotto il sole, è arrivata circondata dai giornalisti concedendosi anche lei ai suoi sostenitori, che l'hanno accolta con incoraggiamenti, baci e abbracci. La leader nazionalista ha pranzato poi con il sindaco di questa cittadina del nord della Francia, Steve Briois, e un altro amico deputato. Anche Le Pen è poi tornata a Parigi e dopo un breve passaggio al quartier generale si è recata nella location decisa per la serata elettorale, nel sedicesimeno arrondissement della capitale, precisamente al Bois de Boulogne.

Sono 1.300 i giornalisti e cineoperatori provenienti da 44 Paesi accreditati per seguire la serata elettorale di Emmanuel Macron al Campo di Marte, ai piedi della torre Eiffel. Duecento le televisioni accreditate. La fila per entrare nella struttura allestita per la stampa in questi giardini, che sono uno dei luoghi simbolo della Rivoluzione, è lunga circa 300 metri.

I controlli sono estremamente rigidi, con unità cinofile e perquisizioni. La zona è completamente presidiata da migliaia di forze dell'ordine. Sono state portate via decine di automobili lasciate parcheggiate nella zona off limits.

