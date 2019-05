LEGA PRIMO PARTITO

Repubblica.it

Grillo Di Maio Di Battista

Si è votato fino alle 23. Alta la partecipazione al voto: alle 19 era al 43,8 per cento, +1,7 rispetto a cinque anni fa. Secondo Opinio, Forza Italia è tra l'8 e il 12. Fratelli d'Italia tra il 5 e il 7. Il partito di Salvini già festeggia: "Risultato storico". In Piemonte netto vantaggio del centrodestra

La Lega vola e il Pd sorpassa i 5Stelle. Queste le due indicazioni che arrivano dai vari istituti demoscopici subito dopo la chiusura delle urne, alle 23. Lo spoglio è appena iniziato , mentre quello delle amministrative comincerà domani alle 14.

di maio zingaretti salvini

Secondo gli exit poll Opinio per la Rai, la Lega è il primo partito con una percentuale tra il 27 e il 31 per cento. E il Pd - tra il 21 e il 25 per cento - ha sorpassato i 5 Stelle (18,5-22,5 per cento). Forza Italia all'8-12%, Fratelli d'Italia al 5-7%, Più Europa 2,5-4,5%, Europa Verde 1-3%, La Sinistra 1-3%, Partito Comunista 0,1-1,5%.

Secondo gli exit poll Sky, la Lega è tra il 27 e il 30 per cento; i 5Stelle tra il 20 e il 23. Il Pd tra il 21,5 e il 24,5. Forz Italia tra il 9 e l'11. Fratelli d'Italia tra il 5 e il 7.

Salvini

In base ai primi intention poll di Tecné per Mediaset, la Lega è il primo partito con il 26/30%. Il Pd è al 20,5/24,5%, M5s 18,5/22,5%, Forza Italia 8/12%, Fdi 4/7%%. +Europa è tra 2,5/4,5%, stesso risultato per La Sinistra.

La Lega già festeggia: "Importa relativamente se saremo al 30 o 31%: un anno fa eravamo al 17%. È un risultato storico ed è storico che per la prima volta la Lega diventi primo partito in Italia", ha detto il capogruppo alla Camera Riccardo Molinari. I 5Stelle fanno sapere che commenteranno solo i dati reali. Soddisfazione nel Pd: "Un anno fa si discuteva della fine del bipolarismo, gli exit poll ci dicono che le cose non vanno in questa direzione. Un anno fa il m5s era avanti di 10 punti rispetto a noi, oggi stiamo discutendo se siamo avanti noi o loro. Il pd è in campo", dice il vicesegretario Andrea Orlando.

gruber salvini

salvini

L'affluenza

Si attende il risultato definitivo dell'affluenza. Il dato delle 19 era in crescita. Con il 43,85 per cento contro il 42,16 delle Europee del 2014. Alle Politiche era stato del 58,6 (dato della Camera). Il calo più significativo in Abruzzo (quasi 7 punti in meno). L'incremento maggiore in Trentino Alto-Adige (quasi 10 punti in più). Alle 12 l'incremento nazionale era stato più lieve: 16,75 contro il 16,66 di cinque anni fa.

grillo di maio casaleggio

Corriere.it

La Lega vince sfiorando il 30%, il Partito Democratico è il secondo partito e supera il Movimento 5 Stelle, terza forza alle elezioni europee. Questo l’esito dei primissimi exit poll pubblicati appena chiusi i seggi, alle 23 di domenica.

luigi di maio berlusconi salvini meloni

I dati

Analizzando i dati, il Carroccio si attesta tra il 26,5 e il 29,5 % per Swg per La7 e tra il 27 e il 31 % per Opinio per la Rai. Il Pd raggiunge una percentuale tra il 21 e il 24% per Swg per La7 e tra il 21 e il 25% per Opinio per la Rai. I democratici precedono il Movimento 5 Stelle: il partito di Luigi Di Maio è tra il 20 e il 23% per Swg per La7 e tra il 18,5 e il 22,5% per Opinio per la Rai. Quarto partito Forza Italia, tra il 9 e l’11% per Swg per La7 e tra l’8 e il 12% per Opinio per la Rai e quinto Fratelli d’Italia, tra il 5 e il 7% sia per Swg per La7 e sia per il 5 e il 7% per Opinio per la Rai.

Zingaretti e Gentiloni

Le prime reazioni

Nicola Zingaretti e Paolo Gentiloni si mostrano soddisfatti e sorridenti, con il segretario Pd che sembra accennare un applauso nelle prime foto scattate nella stanza del Nazareno in cui la dirigenza segue i risultati delle Europee. I primi exit poll, che danno il Pd potenzialmente davanti al M5S e secondo partito dietro la Lega, sono stati accolti con entusiasmo dal leader e dal presidente dem.