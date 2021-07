LA TRAGEDIA DI UN POLITICO RIDICOLO - DOVE AVER CALATO GLI SLIP A GRILLO, VIAGGIO A CANOSSA-BIBBIONA COMPRESO, CONTE PROVA A FARE QUELLO CHE NON È E NON SARA’ MAI, IL LEADER DI UN PARTITO: ’’NON ACCETTEREMO CHE LE NOSTRE RIFORME SIANO CANCELLATE. VOGLIAMO PROCESSI VELOCI, MA NON ACCETTEREMO MAI CHE VENGANO INTRODOTTE SOGLIE DI IMPUNITÀ E VENGA NEGATA GIUSTIZIA ALLE VITTIME DEI REATI”. BENE, BRAVO, BIS! – E LUNEDÌ INCONTRA DRAGHI (AUGURI E DI MAIO MASCHI)

Il rinnovamento del Movimento 5 Stelle ha preso il via. «Riparte con nuovo slancio e nuova forza», dice Giuseppe Conte in una diretta sulla propria pagina Facebook. «Sono stati mesi difficili, ma abbiamo saputo superarli lasciandoceli alle spalle. Ora possiamo ripartire, spinti dal vento delle battaglie che verranno, che spazza via nubi e incomprensioni». Il nuovo statuto del Movimento 5 Stelle sarà votato tra due settimane sulla piattaforma SkyVote.

Il Movimento «deve restare compatto», sottolinea Conte. «Nel 2018 ha ottenuto la fiducia di oltre 10 milioni di italiani ed è diventato la prima forza politica in Parlamento grazie agli impegni presi con gli elettori. Questi impegni in parte li abbiamo già mantenuti, realizzando gran parte delle riforme che avevamo promesso, e che oggi non possiamo lasciare che vengano cancellate. E' una questione di rispetto per la democrazia, di rispetto degli elettori, ed è una questione di coerenza, fondamentale per alimentare il rapporto di fiducia tra cittadini e Movimento».

Sottolinea: «Abbiamo realizzato il reddito di cittadinanza che oggi qualcuno per interesse di bottega vorrebbe smantellare, ma non è questa la strada per aiutare davvero gli italiani. Piuttosto miglioriamolo, rendiamolo davvero efficace soprattutto per la parte delle politiche attive del lavoro»,

Nel nuovo Statuto, spiega l’ex premier leader in pectore dell’M5s, «troverete quelle che considero le basi per rilanciare la nostra azione comune: la piena agibilità politica del presidente del Movimento e la chiara separazione tra ruoli di garanzia e quelli di indirizzo politico». Gli iscritti «avranno un ruolo sempre più centrale, questo nuovo corso partirà dai gruppi territoriali e dai forum tematici».

Senza dubbio, «il progetto ha bisogno di nuova linfa, di ritrovarsi e ritrovare quella caparbietà, quello spirito che l'hanno portato ad essere forza trainante per il cambiamento del Paese», prosegue Conte.

«In questi anni – ammette – anche il Movimento è cambiato, mantenendo però immutato il suo tratto distintivo: mettere al centro sempre e soltanto l'interesse di voi cittadini». La creazione di gruppi territoriali e forum tematici sarà in questo senso un modo «per valorizzare e rilanciare quel grande progetto civico e politico nato 12 anni fa dalle intuizioni e dalla passione di Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio». Una cosa che Conte dice di aver particolarmente a cuore «è la scuola di formazione, che farà aggiornamento permanente».

A partire da oggi si può leggere il nuovo Statuto, carta dei principi e dei valori del Movimento. Intanto per lunedì è fissato alle 11 l'incontro con il premier Mario Draghi: sul tavolo ci sarà il tema Giustizia.

E proprio sulla riforma dell Giustizia che ha spaccato i grillini, Conte mette le cose in chiaro: «Vogliamo processi veloci, ma non accetteremo mai che vengano introdotte soglie di impunità e venga negata giustizia alle vittime dei reati. Non accetteremo mai che il processo penale per il crollo del ponte Morandi possa rischiare l'estinzione».

