8 apr 2024 09:03

TRANQUILLI, AMERICANI: SIETE IN PESSIME MANI – A CERTIFICARE LO SALUTE DI DONALD TRUMP È UN MEDICO SCONOSCIUTO, AMICO DI VECCHIA DATA DEL TYCOON E MEMBRO DEL CLUB DI GOLF DELL’EX PRESIDENTE IN NEW JERSEY. È STATO LUI, BRUCE A. ARONWALD, A DICHIARARE, CON UNA LETTERA DI SOLI TRE PARAGRAFI A NOVEMBRE CHE TRUMP È IN OTTIMA SALUTE E HA ECCELLENTI CAPACITÀ COGNITIVE. SE LO DICE LUI…