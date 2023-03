TRANSENNATE LE EDICOLE: MERCOLEDÌ SU “CHI” LE FOTO “RUBATE” DEL ROMANTICO WEEKEND A VENEZIA DI LUIGI DI MAIO CON LA NUOVA COMPAGNA, ALESSIA D'ALESSANDRO. L’EX MINISTRO DEGLI ESTERI (PER MANCANZA DI DIPLOMAZIA) E LA BELLA 32ENNE ITALO-TEDESCA SI TENGONO MANO NELLA MANO E POI RIMANGONO A BOCCA APERTA DAVANTI AL CELLULARE. STAVANO CERCANDO LA STRADA O STAVANO CERCANDO LA POSA PER UN SELFIE?

ALESSIA DALESSANDRO E LUIGI DI MAIO A VENEZIA

Anticipazione da "Chi"

Il settimanale “Chi” pubblica in esclusiva , nel numero in edicola da mercoledì 15 marzo, le immagini del romantico weekend che l'ex ministro Luigi Di Maio ha trascorso a Venezia con la nuova compagna , Alessia D'Alessandro.

Alessia, classe 1990, è italo tedesca e ha studiato Scienze economiche a Parigi e a Brema, parla cinque lingue e per pagarsi gli studi ha saltuariamente lavorato come modella. L'incontro con Di Maio avviene nel 2018 quando Alessia si candida per il Movimento 5 stelle nel collegio Agropoli-Castellabate, nel Cilento, senza però riuscire a essere eletta. Ora il rapporto con l'ex ministro degli Esteri si è trasformato in qualcosa di più come dimostrano le foto pubblicate da “Chi”.

