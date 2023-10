13 ott 2023 09:19

TRANSENNATE TUTTO, LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI PATRICK ZAKI SI FARÀ! – NON NELLA SEDE DOVE ERA INIZIALMENTE PREVISTA DALL’ORGANIZZAZIONE DEL SALONE DEL LIBRO DI TORINO, AL “SERMIG, CHE NON LO VUOLE OSPITARE, MA ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE "HIROSHIMA MON AMOUR” - L’ATTIVISTA EGIZIANO, DOPO L’INIZIO DEL CONFLITTO IN ISRAELE, HA DEFINITO IL PRESIDENTE NETANYAHU UN “SERIAL KILLER” ED È FINITO AL CENTRO DELLE POLEMICHE...