Estratto dell'articolo di Andrea Bassi per "il Messaggero"

L'Europa ha fissato l'asticella in alto. Molto in alto. Così per ridurre le emissioni delle auto, non basterà spingere sui veicoli elettrici e potenziare il trasporto pubblico. Sarà necessario fare in modo che le persone si spostino di meno. A sorpresa, nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima dell'Italia, il governo ha inserito anche una «forte» spinta allo smart working e all'accorciamento della settimana lavorativa. Il documento di ben 445 pagine, è stato appena inviato dal ministro per l'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, alla Commissione europea.

Servirà un anno di negoziato prima di arrivare alla stesura definitiva. Ma le linee indicate dal governo sono chiare. Il problema principale da affrontare, come detto, sono gli obiettivi decisamente sfidanti di taglio delle emissioni e di risparmio energetico, che le direttive europee hanno fissato per i cosiddetti "settori non Ets". Dentro questa definizione tecnica, sono racchiusi i destini […] dei trasporti e quello degli edifici. […] un taglio delle emissioni del 43,7 per cento rispetto ai livelli del 2005. Un obiettivo, si diceva, troppo ambizioso.

[…] Il 43,7 per cento indicato dalle direttive, insomma, appare un miraggio. Il nuovo Piano italiano ne prende atto. E spiega, senza mezzi termini, che «sarà necessario avviare subito una significativa riduzione delle emissioni pari a oltre il 30 per cento rispetto ai livelli del 2021 da conseguirsi prevalentemente nei settori trasporti, civile e agricoltura». Dove per "civile" si intendono gli edifici residenziali e commerciali. Ma partiamo dai trasporti.

Qui la ricetta è molto chiara […] trasferire gli spostamenti dell'utenza dal trasporto privato a quello pubblico». Quest'ultimo inteso non solo come potenziamento di bus o di tram, ma anche di car sharing o di car pooling. […] bisognerà «ridurre la necessità di spostamento con politiche di favore per smart working e valutare la riduzione delle giornate lavorative a parità di ore lavorate».

La seconda questione riguarda il taglio delle emissioni degli edifici. Il Piano punta decisamente sull'elettrificazione delle abitazioni, con la sostituzione degli impianti alimentati a gas con le pompe di calore da abbinare a pannelli fotovoltaici. Il punto è che la ristrutturazione del parco immobiliare è difficile senza incentivi. Il superbonus del 110 per cento è stato archiviato perché stava affossando i conti dello Stato. […]