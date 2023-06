LA TRATTATIVA STATO-MEDIASET - L’ABBRACCIO TRA GIORGIA MELONI E MARINA BERLUSCONI SANCISCE L’ASSE TRA LE DUE: FRATELLI D’ITALIA NON "AGGREDIRÀ" FORZA ITALIA, PORTANDO VIA PARLAMENTARI, E GLI AZZURRI CONTINUERANNO NEL SOLCO MODERATO DI BERLUSCONI, CON LA "REGIA" DI MARINA - IL MELONIANO DONZELLI FA CAPIRE QUANTO SIA FORTE L’ACCORDO: “SE VIVENDI FACESSE UN'AZIONE OSTILE VERSO MEDIASET? IL GOVERNO SAREBBE PRONTO AD USARE IL GOLDEN POWER…”

[…] Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, come da protocollo, esce dal Duomo dopo il capo dello Stato e anche per lei, appena terminata la cerimonia, è il momento dell'affetto. Abbraccia la compagna dell'ex premier, Marta Fascina, abbraccia e bacia i cinque fratelli Berlusconi. Ma, in particolar modo, Marina. Quasi a suggellare quello che tutti vedono come un asse tra le due. Più che un patto di non belligeranza, ma una vera intesa politica. FdI non "aggredirà" Fi con Opa ostili (su elettori o eletti) e Forza Italia continuerà nel solco moderato di Berlusconi, con la "regia" di Marina dietro le spalle.

«Grazie Silvio. Non ti dimenticheremo», è l'omaggio di Giorgia sui social. […] Il presidente del Consiglio definisce Berlusconi «sempre pronto a difendere l'interesse nazionale. Ha governato con l'orgoglio, la visione e l'autorevolezza che una nazione come la nostra merita e richiede. Ha reso l'Italia centrale nello scenario internazionale. E ha scritto pagine significative della nostra storia». Un messaggio ai naviganti.

Come quello lanciato da Donzelli (FdI). «Se Vivendi facesse un'azione ostile verso Mediaset? Il governo sarebbe pronto ad usare la golden power». In difesa di Mediaset, chiaramente. […]