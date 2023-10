LA TREGUA ARMATA IN “FORZA ITALIA” REGGERÀ AL FLOP ALLE EUROPEE? – ANTONIO TAJANI A PAESTUM HA VOGLIA DI RACCONTARE BARZELLETTE, E SI DICE CONVINTO CHE IL PARTITO TRA UN ANNO O DUE ARRIVERÀ AL 20% (SOGNA, RAGAZZO, SOGNA) – INTANTO, PORTA A CASA UNA PACE CON LICIA RONZULLI, A CUI SPETTERÀ NOMINARE DUE VICE (MULÈ E CATTANEO?) – LA VARIABILE SCHIFANI, CHE VORREBBE UNA CHIAMATA PER IL RUOLO DI VICARIO – VIDEO: “KISS ME LICIA” CON LA PESCA SUL PALCO

Estratto dell’articolo di Adriana Logroscino per il “Corriere della Sera”

antonio tajani al convegno di forza italia a paestum

[…] Al termine della tre giorni di Paestum i commenti dei dirigenti di Forza Italia sono all’insegna della ripartenza. Sollecitata […] da Antonio Tajani che tiene sul palco un intervento conclusivo a tratti duro: si dice disgustato da «un partito scellerato come Afd (l’ultradestra tedesca, ndr ) che pretende che i bambini con disabilità non stiano con gli altri bambini, che vergogna». E sempre galvanizzante: «Sono convinto che tra un anno o due arriveremo al 20% perché abbiamo delle buone idee».

Dalla sua peraltro, Tajani questa volta ha anche la leader della minoranza, Licia Ronzulli, che, dopo molte settimane da defilata, sale sul palco e si impegna: «Tajani ci ha dato l’obiettivo della doppia cifra e noi non possiamo deluderlo. Sono certa che Antonio vuole guardare insieme a noi al futuro di questa creatura politica». Sembra la certificazione della tregua tra le due anime di Forza Italia.

licia ronzulli e antonio tajani convegno di forza italia a paestum

I lavori del Consiglio nazionale a porte chiuse filano veloci senza dibattito, per mancanza di tempo, spiega il segretario. Le modifiche allo statuto passano: il segretario, dopo il congresso di febbraio, avrà dei vice (il numero di 4 […] non è precisato), il nome di Berlusconi sarà sempre nel simbolo, nessun incarico per chi non è in regola con le quote associative.

Qualche big, meno contento, alla fine del Consiglio nazionale lamenta di non essere riuscito a prendere parola. Avrebbe voluto domandare perché i coordinatori regionali restino fuori dal nuovo corso dell’elezione dei dirigenti prevista per vicesegretari nazionali e coordinatori provinciali. Un altro timore è che la conta per i vice si riveli una procedura rischiosa in un movimento che si apre ora a pratiche congressuali: Renato Schifani, per esempio, si aspetterebbe, in nome della sua storia, una chiamata per il ruolo di vicario che invece Tajani vuole riconoscere al più votato.

LICIA RONZULLI CON UNA PESCA ALLA CONVENTION DI FORZA ITALIA

La variabile Schifani irromperebbe poi sul patto alla base della tregua interna: accredita due vicesegretari della maggioranza e due alla minoranza. Per la prima pattuglia si fanno moltissimi nomi di meridionali […] : tra gli altri D’Attis e Occhiuto. Se uno spettasse al Nord, candidati possibili sarebbero Casasco e Bernini, attivissima a Paestum. Per i ronzulliani, toccherebbe alla leader e a un fedelissimo, come Mulè […] o Cattaneo. La parola ora passa alla base per i congressi provinciali che eleggeranno i delegati per quello nazionale. Forza Italia, forte della triplicazione delle adesioni nel 2023 (sono 18 mila, dice Ferrante), crede di poter superare la fase critica della morte del fondatore, trasformandosi in un partito vero, «contendibile», come ribadisce Tajani. Il prossimo passo è scrivere le regole di svolgimento del congresso.

antonio tajani con crocifisso al convegno di forza italia a paestum selfie con antonio tajani al convegno di forza italia a paestum SIMBOLO DI FORZA ITALIA PROIETTATO A GAETA filomena lamberti alla kermesse di forza italia LICIA RONZULLI CON UNA PESCA ALLA CONVENTION DI FORZA ITALIA licia ronzulli e antonio tajani convegno di forza italia a paestum