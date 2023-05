DAL TRENCH AL CAPPOTTO: NON C’E’ NESSUN EFFETTO SCHLEIN, ANZI. PER IL PD E’ UNA CAPORETTO. IL CENTROSINISTRA VINCE SOLO A VICENZA DOVE NON HANNO VOLUTO LA NEOSEGRETARIA DEM. VINCENZO POSSAMAI, IL GIOVANE SINDACO AVEVA CHIESTO CHE NESSUN BIG PARTECIPASSE ALLA CAMPAGNA ELETTORALE. IL PD VA MALE NELLE EX ROCCAFORTI ROSSE PISA, SIENA E MASSA E ANCHE A BRINDISI MA SOPRATTUTTO AD ANCONA...

(Adnkronos) - Si profila un risultato deludente per il Pd di Elly Schlein ai ballottaggi. Sui sette comuni capoluogo al voto, i dem vanno verso la vittoria soltanto a Vicenza (strappandola al centrodestra) con Vincenzo Possamai, il giovane candidato sindaco che si è distinto, rispetto al Pd nazionale, chiedendo che nessun big partecipasse alla campagna elettorale.

I dem vanno verso la sconfitta ad Ancona che non solo è l'unico capoluogo di regione in corsa, ma che non era mai stata governata prima dal centrodestra. Un'altra roccaforte che se ne va. Come in Toscana dove i dem speravano nel 'ribaltone'.

Ma niente da fare: le roccaforti rosse Pisa, Siena e Massa vanno confermando definitivamente come 'ex'. Male anche a Brindisi dove i dem sostenevano Roberto Fusco dei 5 Stelle e dove non si è riusciti, neanche in questo caso, ad organizzare un'iniziativa elettorale comune con Schlein e Giuseppe Conte. Male anche il primo turno in Sicilia: il centrodestra si aggiudica Catania dove Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani sono stati venerdì scorso a chiudere la campagna elettorale.

Al momento, a spoglio ancora in corso, non arriva alcun commento ufficiale dal Nazareno. Mentre la segretaria domani sarà in Europa. Rispetto all'agenda inizialmente diffusa, Schlein sarà a Bruxelles nel pomeriggio e incontrerà la delegazione Pd alle 16. Mentre mercoledì vedrà il gruppo dei Socialisti e democratici e quindi la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. (Mon/Adnkronos)

