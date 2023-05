TROPPO FUORTES! – TUTTI I TWEET SULLE DIMISSIONI DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA RAI: “È L’ENNESIMO SPUTTANAMENTO DELLA RAI, DOVE NON SI SALVA NULLA, NEPPURE L'INFORMAZIONE PUBBLICA. E SI MOLTIPLICA IN TANTI LA RABBIA PER DOVER PAGARE IL CANONE” – PIROSO: “LASCIA UN VUOTO ASSOLUTAMENTE COLMABILE” – “NELL'INTESSE DELLA RAI? NE È PROPRIO SICURO?” – “ADESSO HA UN MODO SOLO PER RENDERE CREDIBILE IL SUO GESTO: RINUNCIARE ALL’INCARICO A NAPOLI…”

#Fuortes si è dimesso da ad della #Rai.

Lascia un vuoto assolutamente colmabile.

Si è liberato il posto al San Carlo?

#Fuortes

Carlo Fuortes dà le dimissioni da amministratore delegato della Rai, @PeterGomezblog:

"È un signore che è rimasto lì finché non gli hanno fatto una legge per liberare un posto al San Carlo di Napoli. Non faccia l'anima bella"

BRUNO VESPA CARLO FUORTES BY MACONDO

Fa pure la parte che "non ci sono le condizioni per proseguire il lavoro" dopo che il governo ha cambiato una legge per assicurargli un buen retiro a Napoli. Che sennò col cavolo che sloggiava da viale Mazzini

#Fuortes

Alla fine come si conclude il caso #Fuortes? «

Nell’interesse dell’azienda rimetto il mandato».

Tutto questo dopo un anno di totale paralisi e in attesa di una poltrona alternativa, con #Lissner cacciato dal Teatro San Carlo.

Io all’interesse della #Rai ci avrei pensato prima.

fiorello e il contratto a fuortes come ad di teleminkia 2

#Fuortes si dimette da Amministratore Delegato della Rai. Lo ha fatto per il bene dell'azienda. E certo e io so piu' bello di Luca Argentero

#Fuortes esce dalla porta e rientra dalla finestra.

Facile.

"Nell'interesse dell'azienda".

Ora guardate la poltrona sicura che otterrà. #fuortes #Rai

carlo fuortes foto di bacco (1)

#Fuortes adesso ha un modo solo per rendere credibile il suo gesto: rinunciare all’incarico a Napoli

Fuortes ha fatto bene l’incarico di D.G. della Rai.

Spero che non accetti l’incarico a Napoli per dimostrare di averlo fatto per principio e non per vantaggio personale.

Nell'intesse della #Rai?

ne è proprio sicuro?

#Fuortes

YAROSLAV MELNYK E CARLO FUORTES

Le dimissioni di Fuortes ufficializzano, casomai ce ne fosse bisogno, l’assalto di Meloni alla Rai, con imposizioni dall’alto, censure e innesti di figure a dir poco discutibili.

Tutto questo a nome di un interesse di parte.

Cosa aspettano le opposizioni a scatenare l’inferno?

Quelli che "via la politica dalla Rai" e poi c'è l'ad #Fuortes che si dimette perché "non ci sono le condizioni per proseguire"

La sinistra riparta da Fuortes.

Rai, si dimette l’Ad Carlo Fuortes: “Nell’interesse dell’azienda rimetto il mandato”.

Carlo Fuortes IN VERSIONE GIARDINIERE - MEME

Quale azienda, l'Istituto Luce?

#Rai #8maggio #fuortes #Meloni #Governo #GovernoDellaVergogna #fascismo

dimesso fuortes io veramente inizio a temere che trasmetteranno il cinegiornale luce tra qualche tempo

La vicenda Fuortes è l’ennesimo sputtanamento della Rai, dove non si salva nulla, neppure l'informazione pubblica. E si moltiplica in tanti la rabbia per dover pagare il canone per quella roba lì

#Rai #Fuortes

Comunque oggi al supermercato, in palestra e sui mezzi pubblici tutti parlavano e dibattevano di riforme istituzionali, dimissioni di Fuortes dalla Rai, caso Lissner e prossime nomine ai vertici di Inps e Inail…

fuortes amadeus

#Rai Lasciando Rai Fuortes non percepirà più 240mila euro lordi l’anno che, con le 14 mensilità, si traduceva in stipendione di poco più 17mila euro lordi al mese.

Stipendio medio annuo di manager o di direttore Rai viaggia attorno a 228mila euro lordi.

Lo incassano 75 dirigenti !

#Sgarbi commenta le dimissioni di #Fuortes e attacca Amadeus:“È chiaro che il prossimo anno si spera in un Sanremo in cui i cantanti cantino”.

Va be' anche noi a ogni elezione speriamo in parlamentari che lavorino e invece.

CARLO FUORTES MEME BY CARLI

invece che l'ultimo, come vuole la tradizione, è stato il primo a sbattere la porta della #Rai per andarsene. #Fuortes lascia #vialeMazzini , parte la giostra.... popcorn

carlo fuortes