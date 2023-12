TRUMP, IL CERCHIO SI STRINGE! – ANCHE IL MAINE, COME GIÀ IL COLORADO, ESCLUDE DONALD TRUMP DALLE PRIMARIE REPUBBLICANE IN VISTA DELLE PRESIDENZIALI DEL 2024 – LA SEGRETARIA DI STATO SHENNA BELLOWS HA DICHIARATO INVALIDA LA CANDIDATURA DELL’EX PRESIDENTE, IN BASE AL 14ESIMO EMENDAMENTO DELLA COSTITUZIONE, CHE VIETA A CHI È STATO IMPEGNATO IN “UN’INSURREZIONE O RIBELLIONE” DI ESSERE ELETTO

Estratto da www.adnkronos.com

donald trump in tribunale a new york 9

Dopo il Colorado, anche il Maine esclude Donald Trump dalle primarie in vista delle elezioni presidenziali in Usa nel 2024. Il massimo funzionario elettorale del Maine, la segretaria di Stato Shenna Bellows, ha stabilito che la richiesta per la nomina alle primarie dell'ex presidente è "invalida", secondo un documento pubblicato ieri.

In base al 14esimo emendamento della Costituzione americana, Trump "non è qualificato a ricoprire la carica di presidente", si legge nella sentenza. L'emendamento afferma che le persone che si sono "impegnate in un'insurrezione o ribellione" contro la Costituzione sono escluse dalle elezioni. Il team della campagna di Trump ha annunciato che ricorrerà contro la decisione.

arresto di donald trump immagine creata con l intelligenza artificiale di midjourney 4

[…] I sostenitori di Trump hanno preso d'assalto il Campidoglio degli Stati Uniti a Washington il 6 gennaio 2021. Il Congresso era riunito per confermare formalmente la vittoria del democratico Joe Biden alle elezioni presidenziali. Trump ha detto, in un discorso pronunciato poco prima che i suoi sostenitori entrassero nell'edificio, che "tutti qui marceranno verso il Campidoglio per far sentire la vostra voce in modo pacifico e patriottico". Cinque persone sono morte a causa dei disordini.

Sulla base di questi eventi, diversi querelanti in diversi Stati degli Stati Uniti stanno tentando di far depennare il nome di Trump dalla votazione per le elezioni presidenziali del 2024. La settimana scorsa, la Corte Suprema del Colorado ha stabilito che Trump non è idoneo alle primarie statali del 5 marzo, a causa del suo ruolo nell’assalto al Campidoglio e che, quindi, non può partecipare alle elezioni primarie. […]

donald trump 1 donald trump vs joe biden immagine creata con midjourney 1 tweet di trump dopo l arresto formale in georgia arresto di donald trump immagine creata con l intelligenza artificiale di midjourney 1 DONALD TRUMP JOE BIDEN DONALD TRUMP - THE ECONOMIST