TRUMP: CIVIL WAR – OGGI L’EX PRESIDENTE AMERICANO SARÀ IN TRIBUNALE, A MIAMI, PER LA SECONDA INCRIMINAZIONE, E INCITA ALLA PROTESTA - LA CITTÀ DELLA FLORIDA È BLINDATA PER PAURA DEI SOSTENITORI VIOLENTI E L’FBI STA SETACCIANDO I SOCIAL NETWORK PER INDIVIDUARE EVENTUALI MINACCE – INTANTO IL TYCOON CERCA DISPERATAMENTE UN NUOVO LEGALE..

FBI SETACCIA I SOCIAL, CACCIA A MINACCE PER INCRIMINAZIONE TRUMP

(ANSA) - L'Fbi sta setacciando i social network e il web per individuare eventuali minacce alla sicurezza in vista dell'udienza di Donald Trump per la sua incriminazione. Lo riporta Cnn.

TRUMP CERCA NUOVO LEGALE PER LA SUA DIFESA, RESPINTO DA MOLTI

(ANSA) - Donald Trump ha trascorso la giornata prima della sua udienza preliminare a cercare un legale qualificato in Florida per rafforzare la sua difesa contro la sua incriminazione. L'ex presidente americano, riporta il Washington Post, non ha comunque avuto molta fortuna: molti degli avvocati visti e contatti hanno detto no al tycoon, in parte per i disaccordi sulla strategia legale da seguire.

MIAMI, OGGI DONALD TRUMP IN TRIBUNALE PER UDIENZA: È INCRIMINATO PER SOTTRAZIONE DOCUMENTI

Estratto da https://tg24.sky.it/

Una Miami blindata si prepara all’udienza al tribunale federale Wilkie D. Ferguson Jr che vedrà protagonista Donald Trump per la sua seconda incriminazione legata ai documenti riservati sottratti dalla Casa Bianca. Un imponente schieramento di forze dell'ordine circonda da ieri l'area attorno al tribunale. Centinaia di poliziotti sono in allerta per il timore di scontri e proteste, e anche a decine di agenti dell'Fbi è stato chiesto di mantenere alta la guardia al di là di Miami per paura di incidenti o attacchi altrove nel Paese.

I federali stanno setacciando i social network e il web per individuare eventuali minacce alla sicurezza in vista dell’udienza. Per l’ex presidente potrebbe essere l’occasione per uno show davanti ai fedelissimi per denunciare la 'bufala degli scatoloni' di Mar-a-Lago e le interferenze nelle elezioni del Dipartimento di Giustizia.

Lasciato il fortino di Bedminster, New Jersey, Trump attende la sua convocazione in tribunale oggi alle 15 da un'altra delle sue proprietà, il Doral, a poche decine di chilometri da Miami. Nella war room del suo club il tycoon mette a punto gli ultimi dettagli della sua strategia legale, affinando le armi a sua disposizione e facendo leva sull'appoggio dei repubblicani alla camera e dei suoi fan.

Fra ripetuti inviti alla calma e all'allontanarsi dai social media, gli avvocati dell'ex presidente lavorano senza sosta per prepararsi alla prima udienza. Secondo indiscrezioni i legali dell'ex presidente cavalcheranno due linee di difesa: una relativa al potere del tycoon di desecretare documenti, l'altra che guarda invece avanti, ovvero alle elezioni del 2024, per le quali il tycoon è avanti in tutti i sondaggi. [...]

