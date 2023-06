TRUMP CUCINATO ALLA KOCH – IL PETROLIERE MILIARDARIO CHARLES KOCH SCARICA L’EX PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI: LA RETE DELLA FAMIGLIA ("AMERICAN PROSPERITY ACTION") HA RACCOLTO 70 MILIONI DI DOLLARI CON L'OBIETTIVO DI SOSTENERE QUALUNQUE ALTRO CANDIDATO PER LA NOMINATION REPUBBLICANA - A CHI SMOLLERÀ IL TESORETTO? PROBABILMENTE A RON DESANTIS MA IN BALLO C’È ANCHE…

(ANSA) - La rete dei fratelli Koch, l'American Prosperity Action, ha raccolto 70 milioni di dollari che intende usare per affondare Donald Trump. L'obiettivo per il 2024 del miliardario Charles Koch è proprio quello di fermare l'ex presidente e negargli la nomination.

Non è comunque ancora chiaro chi fra i candidati repubblicani la famiglia Koch e i donatori conservatori intendono appoggiare. L'attenzione è tutta sul governatore della Florida Ron DeSantis ma anche Tim Scott, il senatore del South Carolina che potrebbe emergere nei prossimi mesi con i primi dibattiti.

CHARLES KOCH 3 donald trump al ristorante versailles di miami discorso di donald trump a badminster in new jersey discorso di donald trump a badminster in new jersey 5 donald trump al ristorante versailles di miami la famiglia koch seduti charles, fred, mary e fredrich in piedi david e william