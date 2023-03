14 mar 2023 08:18

TRUMP FA IL GRADASSO MA HA PAURA – L’EX PRESIDENTE AMERICANO AMMETTE PER LA PRIMA VOLTA CHE RON DESANTIS È IL SUO “MAGGIORE RIVALE” NELLA CORSA ALLA NOMINATION REPUBBLICANA PER LA CASA BIANCA. SALVO POI PRECISARE CHE COMUNQUE “NON SARÀ UNA GRANDE SFIDA”, DANDO PER SCONTATA LA VITTORIA. MA IL TYCOON, FIACCATO DAI GUAI GIUDIZIARI, RISCHIA DI FINIRE MACIULLATO PRIMA DEL VOTO…