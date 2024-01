30 gen 2024 18:28

TRUMP FA PAURA E BIDEN BATTE CASSA (ANCHE GRAZIE A OBAMA E BILL CLINTON) - IL PRINCIPALE COMITATO CHE RACCOGLIE I FONDI PER LA RICANDIDATURA DI JOE BIDEN INVESTE 250 MILIONI DI DOLLARI IN SPOT PUBBLICITARI – QUELLO DEL SUPER PAC "FUTURE FORWARD" È IL PIÙ GRANDE INVESTIMENTO IN PUBBLICITÀ POLITICA NELLA STORIA USA - "SLEEPY JOE" ARRUOLA I PIÙ CARISMATICI OBAMA E BILL CLINTON PER RACCOGLIERE FONDI - GLI STATI IN BILICO...