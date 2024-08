4 ago 2024 17:15

TRUMP INIZIA A ESSERE NERVOSO: LA SCELTA DEL DESTRORSO JD VANCE COME VICE NON PAGA E NEI SONDAGGI LA HARRIS L’HA RAGGIUNTO – SECONDO L’ULTIMA RILEVAZIONE DI “CBS”, KAMALA È AVANTI DI UN PUNTO PERCENTUALE A LIVELLO NAZIONALE. NEGLI STATI IN BILICO I DUE SONO ALLA PARI – IL TYCOON ATTACCA LA RIVALE IN UN COMIZIO IN GEORGIA: “È UNA INCOMPETENTE, SE VINCE SARÀ CAOS E CRIMINALITÀ E L’ECONOMIA CROLLERÀ”