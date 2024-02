13 feb 2024 13:53

TRUMP MEJO DI GIORGIA MELONI: PIAZZA I PARENTI AL VERTICE DEL PARTITO! – DONALD APPOGGIA LARA, MOGLIE DEL SUO TERZO FIGLIO ERIC, COME VICE PRESIDENTE DEL REPUBLICAN NATIONAL COMMITEE – TRUMP SOSTIENE PER LA PRESIDENZA IL CANDIDATO MICHAEL WHATLEY, CHE SI È PRESENTATO IN TICKET CON LARA. COME CHIEF OPERATING OFFICER, IL TYCOON SOSTIENE CHRIS LACIVITA, ALTRO SUO FEDELISSIMO