[…] su Twitter […] sta circolando un brano che vede in copertina l'ormai celebre foto segnaletica di Donald Trump. […] Il producer nativo della Florida Hi-Rez, di cui il vero nome è Craig Thomas, ha pubblicato nelle scorse ore un brano su Spotify, che vede proprio sulla copertina la foto segnaletica di Donald Trump, ma non solo: perché attraverso l'utilizzo dell'AI, Hi-Rez ha ripreso anche la voce dell'ex presidente degli Stati Uniti.

[…] Hi-Rez scrive: "Donald Trump ha realizzato una canzone sul primo giorno fuori dal carcere". E la canzone riprende proprio in chiave ironica le ultime disavventure legali di Trump, in cui viene richiamato il tentativo di rinchiuderlo in carcere, ma anche un omaggio a Young Thug e alla YSL, una delle vicende legali legate al mondo hip hop che si sta protraendo nell'ultimo anno […].

In uno dei passaggi […] del brano, la voce di Donald canta: "Hanno provato a rinchiudermi ma sono connesso ad Atlanta, ci sono dei miei amici che fanno l'ergastolo e vivono all'inferno. Questi procuratori distrettuali si comportano in modo sciocco, la mia foto segnaletica vale un miliardo, ho venduto della merce e ho guadagnato un milione , un saluto a mio fratello Meek Mill a Philly".

La canzone, pubblicata anche su Spotify e Apple Music con il titolo First Day Out dal canale Trump The Don, ha guadagnato 30mila ascolti in poche ore e scalato anche le classifiche Itunes, arrivando alla 29esima posizione attuale. […]

IL TESTO DI FIRST DAY OUT

I wanna go to LA

Well

Shout out Patriot J, Benny Johnson, Big Bongino, Alex Jones

Free my dogs on lockup

The radical left's gone crazy

[Verse]

Out on bail, out on bail

I won't see inside a cell

Shout out Thugga, free my slime

Slat slat, Y-S-L

They tryna lock me up

But I'm plugged in in A-T-L

Got homies doing life in jail

They living in hell

These DA's acting silly

My mugshot is worth a billi

Sold some merch and made a milli

Shout out Meek Milli, out in Philly

Shout to Da Baby, shout to De Sosa

Benny Butcher, them my rollers

Call me racist?

But these rappers riding with me

They my soldiers

Maga, Maga, Maga

I am not who they're after

I'm just in the way

They want to get to you

But I won't let them

Cold-hearted, no I'm modest

Getting back to where I started

I don't need to do the race

I'ma beat them RICO charges

And if I go to prison

You can't do me like the Clintons

I'll be laid up, eating steak with Secret Service chillin'

Screaming "orange man bad!"

The whole world mad

Thug life, shout out all of my Maga based chads

Coming for the deep state

I will stop the New World Order

But before that I'll finish walls at the border

[Outro]

YSL, slat slat, shout out Thugga

Finny got nothing on us

