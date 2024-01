TRUMP È IL MIGLIOR ALLEATO DI BIDEN – “SLEEPY JOE” CRESCE NEI SONDAGGI E SORPASSA “THE DONALD” DOPO I CAUCUS IN IOWA: IL DISTACCO È SOLTANTO DI 1-2 PUNTI PERCENTUALI, MA È IL SEGNALE CHE SOLO AVENDO COME AVVERSARIO IL TYCOON POTREBBE SPERARE IN UNA RIELEZIONE (CON LA “GIOVANE”, DONNA E MODERATA NIKKI HALEY PRENDEREBBE UNA SCOPPOLA) – IN SOUTH CAROLINA, STATO DI HALEY, TRUMP È DATO AL 52% (AVANTI DI OLTRE 30 PUNTI) - IL DAGOREPORT

USA 2024: IN DUE SONDAGGI BIDEN SORPASSA TRUMP

(ANSA) - Joe Biden sorpassa di 1-2 punti Donald Trump in un paio di sondaggi sulla corsa per la Casa Bianca. Un sondaggio Ipsos su 3.815 elettori registrati, condotto tra il 3 e il 9 gennaio per Reuters, ha rilevato che Biden e' la scelta preferita dal 40% degli elettori, contro il 38% che opterebbe per Trump in un duello a due.

Un altro 10% degli elettori ha dichiarato che sosterrebbe "qualche altro candidato". Includendo il candidato indipendente Robert F. Kennedy Jr., Biden e Trump sono scesi rispettivamente al 34% e al 33%, contro il 17% del nipote di Jfk. Allo stesso modo, il sondaggio YouGov su 1.472 elettori registrati, svoltosi tra il 14 e il 16 gennaio per The Economist, ha accreditato a Biden il 44% contro il 43% di Trump.

In particolare, l'indagine ha rilevato che il presidente e' sostanzialmente più popolare tra gli elettori più giovani, vincendo tra il 29% e il 56% della fascia demografica 18-29 anni, mentre Trump e' in testa tra gli elettori di età superiore ai 65 anni dal 40% al 51%. Biden ha anche un vantaggio sostanziale tra gli elettori donne, del 46% contro il 38%, ma Trump e' avanti di sei punti tra gli uomini. Il tycoon precede Biden con il 50% contro il 39% tra gli elettori bianchi, mentre il leader dem e' avanti tra gli elettori afroamericani e ispanici, rispettivamente 57% contro 18% e 50% contro 31%.

USA 2024: TRUMP OLTRE 50% IN SOUTH CAROLINA, LO STATO DI HALEY

(ANSA) - Se non dovesse strappare un risultato convincente in New Hampshire, battendo Donald Trump o arrivando a pochi punti da lui, Nikki Haley rischia di finire la sua corsa presidenziale in South Carolina, il suo 'home state', dove e' stata due volte governatrice: qui il tycoon e' al 52% nella media dei sondaggi di RealClearPolitics (Rcp), mentre l'ex ambasciatrice all'Onu e' al 21,5%, con un distacco di oltre 30 punti.

E a poco vale il 3,5% di voti che potrebbe arrivarle dagli elettori di Chris Christie dopo il ritiro, annullato peraltro dal 3,3% di Vivek Ramaswamy, che dopo aver lasciato la corsa ha dato il suo endorsement all'ex presidente. Subire una umiliante batosta in 'casa' potrebbe essere la Waterloo per Haley, come e' convinta la campagna di Trump.

TRUMP, PER PRESIDENTE IMMUNITA' ANCHE QUANDO OLTREPASSA LA LINEA

(ANSA) - "Un presidente degli Stati Uniti deve avere la piena immunità, senza la quale sarebbe impossibile per lui agire propriamente. Qualsiasi errore, anche se in buona fede, verrebbe trattato con una quasi certa incriminazione da parte degli avversari alla fine del mandato. Anche gli eventi che 'oltrepassano la linea' devono godere di totale immunità, o ci saranno anni di traumi nel tentare di distinguere il bene dal male. Ci deve essere certezza": lo scrive Donald Trump sul suo social Truth in attesa della decisione della corte suprema sull'immunita' presidenziale.

