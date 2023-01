TRUMP NON TIENE PIÙ A BADA NEMMENO I SUOI FEDELISSIMI – LA BOCCIATURA A RIPETIZIONE DI KEVIN MCCARTHY È UNA FIGURA DI MERDA COLOSSALE PER “THE DONALD”: HA INVITATO I “SUOI” DEPUTATI A VOTARE IL REPUBBLICANO COME SPEAKER E QUELLI NON LO HANNO ASCOLTATO. ORA IL POVERO MCCARTHY NON SA CHE FARE, E HA DETTO DI NON VOLERE ALTRE VOTAZIONI NELLE PROSSIME ORE. TE CREDO: ANDREBBE INCONTRO SOLO AD ALTRI NO, ANCHE PERCHÉ DOPO L’APPELLO DELL’EX PRESIDENTE LA FRONDA SI È ALLARGATA…

DONALD TRUMP KEVIN MCCARTHY

1. USA: MEDIA, MCCARTHY NON VUOLE NUOVO VOTO NELLE PROSSIME ORE

(ANSA) - Kevin McCarthy non vuole altre votazioni nelle prossime ore. Lo riportano i media americani, secondo i quali sarebbero stati fatti passi in avanti ma un accordo fra i repubblicani non ci sarebbe ancora per l'elezione dello Speaker della Camera. McCarthy è già stato bocciato sei volte al voto.

2. USA: CAMERA SI AGGIORNA ALLE 18.00 PER VOTO SU SPEAKER

KEVIN MCCARTHY

(ANSA) - La Camera aggiorna la seduta fino a giovedì alle 12 ora locale, alle 18 ora italiana. I lavori dietro le quinte proseguono e progressi sono stati fatti per l'elezione dello Speaker della Camera. Kevin McCarthy però non ha ancora i voti necessari per l'elezione e, secondo indiscrezioni, vorrebbe continuare a trattare con i 'dissidenti' del suo partito per raggiungere un'intesa e arrivare alla votazione con la certezza di essere eletto. McCarthy è già stato bocciato in sei votazioni.

kevin mccarthy 2

3. I RIBELLI DISUBBIDISCONO A TRUMP LA CAMERA BOCCIA ANCORA MCCARTHY

Estratto dell’articolo di Massimo Basile per “la Repubblica”

I "giorni gloriosi" della rinascita repubblicana al Congresso si sono trasformati nel "giorno della marmotta" di Capitol Hill, per la surreale ripetitività degli eventi, e in un dramma politico che va oltre gli Stati Uniti.

matt gaetz

Nelle prime sei votazioni per la carica a Speaker della Camera, il candidato ufficiale dei repubblicani Kevin McCarthy è stato bocciato lasciando tecnicamente il Congresso senza guida.

[…] Per sei volte, incuranti delle conseguenze, i Repubblicani hanno impallinato il candidato ufficiale, rompendo la tradizione che voleva, in cento anni, lo Speaker eletto al primo turno. Ma quello di ieri è stato un segnale negativo anche per Donald Trump: il tycoon non sembra avere più il controllo del partito. I Repubblicani finiranno per uscire dalla palude, ma il dato politico resta. Con 222 seggi assegnati ai Repubblicani sui 435 totali, McCarthy poteva perdere fino quattro voti e essere eletto. Ne ha persi diciannove nelle prime due votazioni, e venti nelle successive quattro.

BYRON DONALDS

Alla surreale ripetitività del risultato, nel frattempo si era aggiunta la novità politica dell'appello di Trump all'unità. […] I Repubblicani non lo hanno ascoltato. Cinque irriducibili, quelli del 'Never Kevin', "mai con Kevin", guidati dal rappresentante della Florida Matt Gaetz, sono rimasti sulle loro posizioni. […] Se il tycoon voleva mostrare chi aveva le redini del partito, non sembra esserci riuscito, anche se i suoi fedelissimi dicono che è grazie a lui se Mc-Carthy non ha perso in modo peggiore. […] Dalla quarta votazione i ribelli hanno risposto lanciando la candidatura di Byron Donalds, rappresentante della destra dura, secondo afroamericano in corsa nel ruolo di Speaker, dopo il democratico Hakeem Jeffries.

nancy pelosi accolta con una standing ovation al congresso

È la prima volta nella storia del Congresso che due afroamericani erano in gioco, ma a Trump interessava più la biografia del nuovo candidato: Donalds viene dalla Florida, dove comanda il governatore Ron DeSantis, possibile sfidante nella corsa alla Casa Bianca per il 2024. Chi ha votato Donalds ha finito per dare un segnale non solo a McCarthy ma al tycoon, e lo ha fatto senza andare allo scontro aperto, per non rischiare di diventare bersaglio della reazione della sua base. […]

Ron DeSantis donald trump florida

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden aveva definito in mattinata «imbarazzante» lo stallo, finendo per usare lo stesso aggettivo utilizzato da Trump. L'ex Speaker Nancy Pelosi, davanti alla confusione degli avversari, è ringiovanita di dieci anni. Ha salutato e mandato baci a tutti, compresi i reporter. […]

