Articolo del “Wall Street Journal” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

fotosegnaletica di donald trump

Secondo un nuovo sondaggio del Wall Street Journal, Donald Trump ha ampliato il suo vantaggio dominante per la nomination presidenziale repubblicana, in quanto gli elettori delle primarie del Partito Repubblicano ritengono che i suoi quattro procedimenti penali siano privi di fondamento e circa la metà afferma che le incriminazioni alimentano il loro sostegno nei suoi confronti.

Il nuovo sondaggio rileva che quella che una volta era una corsa a due per la nomination è crollata in una gara sbilanciata in cui Trump, per ora, non ha uno sfidante formidabile. L'ex presidente è la prima scelta del 59% degli elettori delle primarie del GOP, con un aumento di 11 punti percentuali rispetto ad aprile, quando il Journal ha testato un campo leggermente diverso di candidati potenziali e dichiarati.

donald trump sale in aereo

Il vantaggio di Trump sul suo principale rivale, il governatore della Florida Ron DeSantis, è quasi raddoppiato da aprile a 46 punti percentuali. Con il 13% di consensi, DeSantis è appena davanti agli altri candidati, nessuno dei quali ha superato la soglia della singola cifra.

Il sondaggio mette in evidenza una delle caratteristiche notevoli della corsa alle primarie del 2024: I procedimenti penali che in epoche passate avrebbero potuto affossare un candidato hanno solo rafforzato il candidato principale. Due delle incriminazioni di Trump riguardano i suoi tentativi di rimanere al potere dopo la sconfitta del 2020, che comprendevano ripetute false affermazioni di diffuse irregolarità elettorali.

donald trump con casey e ron desantis

Interrogati sulle incriminazioni di Trump, oltre il 60% degli elettori delle primarie repubblicane ha dichiarato che ognuna di esse è motivata politicamente e priva di fondamento. Circa il 78% ha detto che le azioni di Trump dopo le elezioni del 2020 erano sforzi legittimi per garantire un voto accurato, mentre il 16% ha detto che Trump ha cercato illegalmente di bloccare il Congresso dal certificare un'elezione che aveva perso. Circa la metà, ovvero il 48%, ha dichiarato che le incriminazioni hanno aumentato la probabilità di votare per Trump nel 2024, mentre il 16% ha detto che ha diminuito la probabilità di sostenerlo per un secondo mandato.

Il sondaggio ha anche rilevato che Trump è in parità con il Presidente Biden tra gli elettori in un'ipotetica rivincita delle elezioni del 2020, con un basso interesse tra gli elettori per due candidati terzi. Trump ha ottenuto il 40% dei consensi contro il 39% di Biden, mentre i potenziali candidati del Partito Verde e del Partito Libertario hanno totalizzato il 3%. Una quota significativa, circa il 17%, era indecisa.

In un test testa a testa che escludeva altri candidati, Trump e Biden erano in parità, con il 46% ciascuno e l'8% di indecisi.

DONALD TRUMP

Il sondaggista repubblicano Tony Fabrizio, che ha condotto il sondaggio insieme al sondaggista democratico Michael Bocian, ha dichiarato che è sorprendente che una potenziale rivincita alle elezioni generali tra l'ultimo presidente e l'attuale sia così vicina, viste le accuse di Trump.

"Quando parliamo di quanto sia diventata contorta e distorta la realtà, questo è davvero un buon esempio, perché se, in effetti, questo fosse un altro momento e luogo, questa gara non si sarebbe svolta in questo modo", ha detto Fabrizio, che lavora anche per un super comitato che sostiene la candidatura di Trump.

Il sondaggio ha rivelato altri risultati sulla corsa alle primarie repubblicane: Con un sostegno del 13%, la posizione di DeSantis è crollata rispetto ad aprile, quando il 24% lo sosteneva in un campo di candidati leggermente diverso da quello testato dal Journal.

Ron DeSantis donald trump florida

Gli elettori delle primarie del GOP ritengono che l'uomo d'affari Vivek Ramaswamy e l'ex governatore della Carolina del Sud Nikki Haley, molto più di qualsiasi altro candidato, abbiano superato le aspettative nel dibattito televisivo del GOP del 23 agosto tra otto rivali di Trump. Ma queste impressioni non si sono finora trasformate in un significativo sostegno elettorale, con Haley prima scelta dell'8% e Ramaswamy al 5%.

DONALD TRUMP

Il senatore Tim Scott della Carolina del Sud, che si è presentato come un affabile guerriero per le cause conservatrici, ha fatto pochi progressi dopo tre mesi di campagna elettorale, raccogliendo il 2% dei consensi.

I repubblicani a livello nazionale stanno rifiutando i candidati che criticano più aspramente Trump: Gli ex governatori Chris Christie del New Jersey e Asa Hutchinson dell'Arkansas hanno raccolto rispettivamente il 3% e l'1% dei consensi. Christie è il candidato del GOP più impopolare del test, con il 73% che ha un'opinione sfavorevole su di lui.

Vivek Ramaswamy

L'immagine dell'ex vicepresidente Mike Pence, che ha respinto la richiesta di Trump di bloccare il Congresso dal certificare il voto del 2020, si è appannata tra gli elettori delle primarie. Ad aprile, il 54% lo vedeva con favore. Ora il 30% lo vede con favore e il 63% lo vede con sfavore. È la scelta del 2% per la nomination del partito.

"DeSantis è crollato", ha detto Bocian. "L'unico candidato che ad aprile sembrava davvero un potenziale contendente, che sembrava avere una narrativa da raccontare, è totalmente crollato, e quei voti sono andati a Trump".

I CANDIDATI ALLA NOMINATION REPUBBLICANA AL DIBATTITO TV

Il governatore della Florida ha sostenuto milioni di dollari in pubblicità d'attacco - in gran parte non condivise - da parte del team di Trump già prima del suo ingresso relativamente tardivo nella corsa, a maggio. Di recente ha licenziato il personale e cambiato i manager della campagna. Il suo tentativo di correre alla destra di Trump ha allontanato alcuni sostenitori e donatori, senza però allontanare molti sostenitori di Trump.

DONALD TRUMP

DeSantis ha le risorse necessarie per il lungo periodo, tra cui un super PAC da 85 milioni di dollari. I suoi assistenti sostengono che gli elettori non inizieranno a concentrarsi sulle loro scelte fino a quando il clima non inizierà a diventare freddo in luoghi come l'Iowa e il New Hampshire, dove si terranno le prime competizioni per la nomination.

C'è del vero in questo. A questo punto del 2015, il senatore texano Ted Cruz, vincitore dei caucus dell'Iowa 2016, era appena all'8% nel sondaggio più seguito nello Stato. Trump era al 23%.

I CANDIDATI ALLA NOMINATION REPUBBLICANA AL DIBATTITO TV

Nonostante l'enfasi che DeSantis, Trump e alcuni altri candidati alle primarie hanno posto sul tentativo di contrastare le cosiddette politiche "woke", promosse dai liberali, gli elettori repubblicani non tendono a identificare tali questioni come le più importanti per le loro decisioni elettorali, ha mostrato il sondaggio. È molto più probabile che citino questioni come l'economia e l'immigrazione.

Il sondaggio del WSJ ha coinvolto 600 elettori del GOP che hanno dichiarato di voler partecipare alle primarie o ai caucus presidenziali ed è stato condotto dopo il dibattito del GOP, dal 24 al 30 agosto. Il margine di errore era di più o meno 4 punti percentuali. Un campione più ampio di 1.500 elettori americani, con un margine di errore di più o meno 2,5 punti percentuali, è stato interrogato su questioni diverse dalla corsa alle primarie del GOP.

I CANDIDATI ALLA NOMINATION REPUBBLICANA AL DIBATTITO TV

Mentre il sondaggio del Journal ha testato le impressioni degli elettori delle primarie repubblicane a livello nazionale, il processo di nomina è una gara tra Stati che si svolge nell'arco di mesi, a partire dai caucus dell'Iowa del 15 gennaio. Trump è in testa nei sondaggi sia in Iowa che in New Hampshire, dove si tengono le prime primarie, ma alcuni sondaggi statali mostrano un vantaggio minore rispetto al sondaggio nazionale del Journal.

Diversi fattori potrebbero alterare la gara, tra cui un'inaspettata affermazione di un candidato in uno degli Stati in cui si vota per la prima volta. A breve saranno spesi decine di milioni di dollari in pubblicità televisiva, che potrebbero modificare l'opinione dei candidati.

mike pence e ron desantis l dibattito dei candidati repubblicani

Il sondaggio rileva che gli elettori delle primarie del GOP a livello nazionale hanno impressioni favorevoli sulla maggior parte dei candidati. Circa il 70% vede DeSantis con favore, ad esempio: un calo rispetto all'84% di aprile, ma una percentuale maggiore rispetto a qualsiasi altro candidato, ad eccezione di Trump.

Allo stesso modo, più della metà degli elettori del GOP ha un'opinione favorevole di Haley e Ramaswamy, e quasi due terzi vedono Scott in una luce positiva. Inoltre, alcuni elettori dichiarano di non conoscere abbastanza i candidati per azzardare un'opinione - circa un quarto lo dice di Scott - e questo fa pensare che il sostegno possa crescere man mano che i candidati diventano più conosciuti.

supporter di trump

Ma un altro dato suggerisce che sono improbabili cambiamenti drastici: circa il 76% dei sostenitori di Trump afferma di essere fedele a lui e di non voler cambiare idea. Al contrario, il 25% degli elettori di DeSantis afferma di aver già deciso. Una percentuale minore di elettori di Ramaswamy, Haley e Christie afferma di essere pienamente convinta della propria scelta.

All'inizio di aprile i procuratori di New York hanno accusato Trump di aver presumibilmente falsificato i registri aziendali per nascondere i pagamenti in denaro sporco alla pornostar Stormy Daniels. In seguito è stato incriminato da funzionari federali per aver presumibilmente sottratto documenti riservati dopo la sua presidenza e per aver ostacolato gli sforzi del governo per recuperarli. Anche i procuratori federali e uno della Georgia hanno accusato Trump in casi separati per azioni che, a loro dire, rappresentano sforzi illegali per ribaltare la sua sconfitta alle elezioni del 2020.

SUPPORTER DI DONALD TRUMP

Il partecipante al sondaggio Rick Sarver, un ex tecnico elettronico di 65 anni che vive a Spring, in Texas, ha dichiarato di non vedere alcun motivo per prendere in considerazione i candidati del GOP oltre a Trump. "Non sanno come gestire il Paese come Trump sa fare", ha detto. "Il Paese era molto meglio sotto Donald Trump".

Sarver ha detto di non temere che Trump non sia in grado di vincere le elezioni generali, se dovesse diventare il candidato repubblicano. "Il nostro Paese sta iniziando a trasformarsi in una repubblica delle banane, quando il Dipartimento di Giustizia incrimina Trump con tutte queste accuse fasulle", ha detto.

DONALD TRUMP

Jerry Helmberger, 69 anni, gestore di bed-and-breakfast in pensione e repubblicano da sempre che vive a Houlton, nel Wisconsin, ha detto di essere propenso a sostenere DeSantis alle primarie. Pensa che la nazione abbia bisogno di un cambiamento rispetto a Trump. "Temo che possa essere un po' troppo divisivo, e dobbiamo trovare un po' di pace nel nostro Paese", ha detto Helmberger, aggiungendo che pensa che DeSantis sia stato un governatore efficace e conservatore.

Lori Grajek, una supplente di 63 anni di Dearborn, Michigan, ha detto di ritenere che Ramaswamy si sia comportato bene nel dibattito e che abbia un futuro nel partito. "Penso che abbia davvero il polso della situazione, soprattutto per quanto riguarda le giovani generazioni, e sembra davvero intelligente", ha detto Grajek, che propende per Trump ma che sta considerando anche DeSantis alle primarie. "Sembra decisamente un astro nascente del Partito Repubblicano".

arresto di donald trump immagine creata con l intelligenza artificiale di midjourney 4

Il sondaggio del Wall Street Journal è stato condotto tramite cellulare, telefono fisso e inviando un messaggio ad alcuni intervistati e permettendo loro di rispondere al sondaggio online.

arresto di donald trump immagine creata con l intelligenza artificiale di midjourney 1 DONALD TRUMP IN TRIBUNALE