TRUMP PUBBLICA MEME PER DISTRARRE DAI SUOI GUAI – MENTRE “THE DONALD” COMMENTAVA IN DIRETTA IL DISCORSO SULLO STATO DELL’UNIONE DI BIDEN CON MEME E PRESE IN GIRO, L’INTELLIGENCE USA MANIFESTAVA PREOCCUPAZIONE SULLA SUA CAMPAGNA ELETTORALE: “I SEGRETI NAZIONALI SONO A RISCHIO" – TRA FOTOMONTAGGI CON “JOE” PINOCCHIO O NATIVO AMERICANO, IL TYCOON HA INTASATO TALMENTE TANTO IL SOCIAL NETWORK “TRUTH” DA MANDARLO IN CRASH. POI HA TUONATO CONTRO IL SUCCESSORE: “È COLPA SUA SE IL MEDIO ORIENTE STA ESPLODENDO. VUOLE FAR ENTRARE 5MILA MIGRANTI AL GIORNO”

(ANSA) - Come annunciato e nonostante i problemi tecnici iniziali, Donald Trump è riuscito a commentare il discorso sullo Stato dell'Unione di Joe Biden quasi in diretta con una serie di post sul suo social media Truth. "La sua legge sull'immigrazione è un disastro, farà entrare 5.000 migranti al giorni", ha attaccato il tycoon.

(ANSA) - "Biden ha fatto arricchire l'Iran. E' colpa sua se il Medio Oriente sta esplodendo. Con me Teheran er al verde". Lo scrive Donald Trump su Truth attaccando il discorso sullo Stato dell'Unione del presidente.

(ANSA) - Truth Social, il social di Donald Trump, sta subendo interruzioni intermittenti dopo che il tycoon aveva detto ai suoi sostenitori di sintonizzarsi sulla piattaforma per vedere le sue reazioni "play by play" al discorso sullo stato dell'Unione del presidente Joe Biden. L'app visualizza in modo intermittente un messaggio di errore "qualcosa è andato storto" mentre la versione desktop non visualizza i post in modo continuo.

'I timori dell'intelligence Usa su Trump, segreti a rischio'

(ANSA) - I funzionari delle agenzie di intelligence americane si preparano a condividere i segreti della sicurezza nazionale e non solo con Donald Trump se sarà ufficialmente il candidato repubblicano alla Casa Bianca, continuando una tradizione inaugurata nel 1952.

Ma la condivisione, questa volta, sarà accompagnata da non pochi timori su come l'ex presidente gestisce i segreti nazionali e dal pericolo che possa rivelarsi alle persone sbagliare. E soprattutto sarà la prima volta che tali informazioni riservate - riporta Politico - saranno condivise con un candidato accusato di aver mal gestito le carte segrete di quando era alla Casa Bianca. Solitamente ai candidati vengono fatti briefing dopo le convention, quando sono ufficialmente incoronati. Non è chiaro quando si terrà il processo contro Trump per le carte segrete e se una decisione ci sarà prima delle elezioni.

(ANSA) - Donald Trump è stato condannato a pagare 300.000 sterline (circa 350mila euro) in costi legali a una società fondata dall'ex 007 britannico Christopher Steele, autore del controverso dossier sul Russiagate, che l'ex presidente Usa aveva citato in giudizio senza successo.

Lo ripota il Guardian, che cita documenti del tribunale pubblicati ieri. Secondo l'avvocato di Trump, il dossier della Orbis Business Intelligence di Steele - reso pubblico nel 2017 - conteneva affermazioni false, "scioccanti e scandalose" che avevano danneggiato la reputazione del suo assistito. Tuttavia, lo scorso primo febbraio la giustizia del Regno Unito aveva respinto per mancanza di elementi sufficienti l'azione legale avviata da Trump.

Trump aveva presentato la sua istanza contro la Orbis, ma secondo la giudice dell'Alta Corte di Londra - Karen Steyn - non c'erano "motivi convincenti" per avviare un processo. Allo stesso modo la giudice aveva respinto la richiesta di risarcimento presentata dell'ex presidente, affermando che quest'ultimo aveva "scelto di lasciar trascorrere molti anni" dopo la pubblicazione del dossier, prima di avviare l'azione legale nei tribunali del Regno.

(ANSA) - Un giudice federale ha respinto la richiesta di Donald Trump di ritardare i termini di pagamento degli 83 milioni di dollari che e' stato condannato a pagare come risarcimento alla scrittrice Jean Carroll in un processo per diffamazione, per aver negato nel 2019 - quando era presidente - una aggressione sessuale di quasi 30 anni fa in un lussuoso grande magazzino della Grande Mela. La difesa del legale aveva chiesto un rinvio sostenendo che in appello la sanzione potrebbe essere ridotta o cancellata.

