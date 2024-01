TRUMP SARÀ PURE MATTO MA ALCUNI CEO DI GRANDI AZIENDE SOGNANO IL SUO RITORNO - "THE DONALD", DURANTE IL SUO MANDATO, HA TAGLIATO LE TASSE ALLE IMPRESE (CHE BIDEN VUOLE AUMENTARE) E IL MERCATO AZIONARIO E' CRESCIUTO - SOTTO SOTTO, I MACINA-SOLDI D'AMERICA VORREBBERO UN ACCORDO CON LA RUSSIA (CON TANTI SALUTI ALL'UCRAINA E AI VALORI OCCIDENTALI): UNA PACE CON MOSCA RIDURREBBE LE BOLLETTE ENERGETICHE...

Articolo del “The Economist” – Dalla rassegna stampa estera di “Epr Comunicazione”

Donald Trump sta vincendo. Imprese, fate attenzione

DONALD TRUMP

Quando Donald Trump è uscito dalla Casa Bianca nel 2021, i dirigenti delle grandi aziende americane hanno tirato un sospiro di sollievo. Ora che ha vinto i caucus dell'Iowa con un margine di 30 punti, stanno metabolizzando il fatto che l'anno prossimo, a quest'ora, Trump potrebbe essere di nuovo dietro la scrivania della Casa Bianca.

L'Economist ha trascorso le ultime settimane a parlare con questi titani. Alcuni sono profondamente allarmati dalla prospettiva di un Trump 2. Altri invece accettano tranquillamente il caos. Chi dirige grandi organizzazioni deve essere ottimista.

donald trump in tribunale

Devono trovare opportunità quando gli altri sono nel panico. I CEO hanno avuto un rapporto difficile con il Presidente Trump, molti dei quali hanno preso le distanze dalle sue dichiarazioni più oltraggiose e si sono lamentati del protezionismo, anche se hanno apprezzato le sue politiche più convenzionali.

I repubblicani al Congresso possono aver parlato di essere il partito dei lavoratori, ma in pratica hanno tagliato le tasse alle imprese. Era difficile per l'America delle imprese essere infelice in un mercato azionario in crescita – scrive The Economist.

DONALD TRUMP - CAUCUS IOWA

Se Trump dovesse essere eletto di nuovo, i dirigenti delle grandi aziende intendono tenere la testa bassa ("non fare come Bud Light" è un ritornello frequente, dopo che il marchio di birra è stato vittima delle guerre culturali).

Eviterebbero di essere trascinati nei consigli d'affari di Trump, eviterebbero le foto presidenziali e continuerebbero a fare soldi. È vero, se Trump facesse un accordo con la Russia che ponesse fine alla guerra e svendesse l'Ucraina, sarebbe un male per la civiltà occidentale. Ma ridurrebbe le bollette energetiche.

DONALD TRUMP MANGIA LA PIZZA IN IOWA

Inoltre, gli entusiasti di Trump nei vertici aziendali hanno molti malumori nei confronti di Joe Biden. Se si parla di Lina Khan, che sovrintende alla Federal Trade Commission (la polizia antitrust), o di Gary Gensler, che guida la Securities and Exchange Commission (la polizia di Wall Street), la reazione è netta.

Biden vuole aumentare le tasse sulle imprese. La sua amministrazione vuole anche portare avanti i regolamenti di Basilea III, che obbligano le grandi banche a detenere forse il 20% in più di capitale nei loro bilanci, sedando gli spiriti animali e danneggiando la redditività.

donald trump vince i caucus in iowa

Tuttavia, questa tesi rialzista sulla gestione economica di Trump è compiacente. Non riconosce come la strategia Trumponomics - un mix di tagli fiscali e tariffe finanziati dal deficit - funzionerebbe diversamente oggi. E ignora i modi in cui le tendenze più caotiche di Trump potrebbero minacciare l'America, comprese le sue aziende.

Nel suo primo mandato l'economia è andata meglio di quanto molti economisti (compresi i nostri) si aspettassero. In parte perché la Trumponomics si è rivelata più moderata di quanto promesso in campagna elettorale. Inoltre, l'economia era più al di sotto della capacità produttiva di quanto si pensasse, il che ha reso possibile tagliare le tasse senza alimentare l'inflazione. La forte crescita complessiva e la bassa inflazione hanno mascherato i danni causati dal protezionismo di Trump.

donald trump con i figli eric e don jr in iowa

Non ci sono prove che Trump abbia aggiornato il suo approccio: è ancora un tipo da tagli alle tasse e al debito. Ma le condizioni economiche sono cambiate. Negli ultimi due anni la Federal Reserve ha cercato di ridurre l'inflazione. Anche se ci è quasi riuscita, il mercato del lavoro rimane rigido. Oggi lavorano 2,8 milioni di persone tra i 25 e i 54 anni in più rispetto a quanto accadrebbe se i tassi di occupazione del gennaio 2017 fossero rimasti invariati. All'epoca c'erano 1,3 disoccupati per ogni posto di lavoro disponibile; oggi sono solo 0,7. Di conseguenza, l'economia è più incline al surriscaldamento.

SOSTENITORI DI DONALD TRUMP

Anche il bilancio è in condizioni peggiori. Nel 2016 il deficit annuale era pari al 3,2% del PIL e il debito al 76% del PIL. Le previsioni per il 2024 sono rispettivamente del 5,8% e del 100%. Se Trump dovesse ancora una volta perseguire i tagli fiscali, la Fed dovrà aumentare i tassi di interesse per compensare lo stimolo, rendendo più costoso per le imprese raccogliere capitali e per il governo servire il suo crescente cumulo di debito.

Queste sono le condizioni in cui i populisti latinoamericani spingono le loro banche centrali a tenere bassi i tassi, una pratica in cui Trump si è dilettato l'ultima volta. La Fed dovrebbe essere indipendente, ma Trump avrà la possibilità di nominare un suo tirapiedi alla presidenza nel maggio 2026 e un Senato clemente potrebbe assecondarlo. Il rischio di una maggiore inflazione aumenterebbe, forse aggravato da ulteriori dazi, che rallenterebbero la crescita.

donald trump - fake news

A questo grande rischio macroeconomico se ne aggiungono molti altri. Le imprese non gradirebbero ulteriori restrizioni commerciali, ma alcuni membri della cerchia di Trump hanno ventilato l'ipotesi di una tariffa del 60% sulle importazioni dalla Cina. Molte aziende apprezzano il sostegno del governo federale alle energie rinnovabili (che Trump definisce la nuova truffa verde). Ha promesso il più grande piano di deportazione della storia americana per ridurre il numero di immigrati illegali nel Paese. Oltre a causare miseria, questo sarebbe uno shock per il rigido mercato del lavoro.

donald trump - fake news

Come sempre, dire cosa farebbe Trump è molto difficile: ha poche convinzioni fisse, è un capo caotico e può cambiare posizione più volte al giorno. In un municipio dell'Iowa ha detto che nel suo secondo mandato sarebbe stato troppo occupato per cercare di punire i suoi nemici politici. Questo poche ore dopo che la sua stessa campagna elettorale aveva inviato un'e-mail con l'oggetto: "Io sono la vostra vendetta!". Potrebbe riconoscere l'indipendenza di Taiwan, provocando un crollo a Pechino e un blocco dell'isola. Oppure potrebbe allontanarsi da Taiwan in cambio dell'acquisto da parte della Cina di più prodotti americani. Le imprese dicono spesso che ciò che temono di più è l'incertezza. Con Trump questa è garantita.

donald trump in tribunale a new york 3

Questa imprevedibilità potrebbe rendere un secondo mandato di Trump molto peggiore del primo. Nella sua amministrazione mancherebbero personaggi dell'establishment come Gary Cohn, un tempo ad di Goldman Sachs, per rimescolare il vassoio del Presidente e nascondergli le idee più folli. Sono possibili altri momenti come quello del 6 gennaio, così come una presidenza di vendetta in piena regola. L'idea che in questo scenario i dirigenti d'azienda possano mantenere un basso profilo e concentrarsi sull'ebitda è fantasiosa. I dipendenti, i clienti e la stampa pretenderebbero di sapere da che parte stanno i capi e cosa propongono di fare. L'amministrazione potrebbe a sua volta opporsi a ogni minimo cenno di critica.

donald trump - casino

A lungo termine, l'idea che i profitti aziendali possano essere isolati dagli sconvolgimenti della società è una fantasia. Se Trump corrompe ampiamente la politica americana e si vede che le imprese traggono profitto dal suo governo, questo rappresenta un grosso rischio per loro in futuro. In America Latina, quando le grandi imprese sono state associate ad autocrati, il risultato è stato di solito il discredito del capitalismo e l'aumento del fascino del socialismo. Questo sembra impensabile in America. Ma anche, fino a poco tempo fa, un secondo mandato di Trump.