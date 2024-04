TRUMP SI GIOCA LA CARTA MELANIA – DOPO MESI DI LATITANZA, LA MOGLIE DEL TYCOON È RIAPPARSA IN PUBBLICO PER SOSTENERE LA CORSA DEL PUZZONE ALLA CASA BIANCA. L’EX MODELLA HA PRESENZIATO A UNA RACCOLTA FONDI ELETTORALI NELLA LORO RESIDENZA DI MAR A LAGO, IN FLORIDA, DEDICATA AI “LOG CABIN REPUBLICANS”, IL GRUPPO LGBTQ DEI REPUBBLICANI – MELANIA HA PARLATO DI “UGUAGLIANZA” NEL TENTATIVO DI RIMEDIARE AGLI SCIVOLONI DI THE DONALD CONTRO I TRANSGENDER… – VIDEO

Estratto dell’articolo di Paolo Mastrolilli per “La Repubblica”

melania e donald trump a mar-a-lago

Melania è tornata. Ieri sera la ex First lady ha ospitato una raccolta di finanziamenti elettorali per il marito nella loro residenza di Mar a Lago, in Florida, dedicata ai Log Cabin Republicans, cioè il gruppo che riunisce la comunità Lgbtq del partito. Un segnale del fatto che resta al fianco di Trump, anche durante il processo per i soldi dati alla porno star Stormy Daniels […]

L’evento di ieri sera era una cena con donazione minima di 10.000 dollari per il programma “Road to Victory”, organizzata da Richard Grenell, ex ambasciatore americano in Germania e capo dell’intelligence nazionale durante l’amministrazione Trump. Grenell è stato il primo membro del gabinetto apertamente gay, prima che Pete Buttigieg diventasse segretario ai Trasporti con Biden, e viene considerato un possibile candidato alla carica di segretario di Stato se Donald fosse rieletto il 5 novembre prossimo.

melania e donald trump a mar-a-lago

La comunità Lgbtq non pesa nel Grand Old Party quanto nel Partito democratico, ma può aiutare negli stati più contesi. Trump l’aveva maltrattata alla Casa Bianca, quando aveva bandito i transgender dal servizio militare, li aveva offesi nei comizi, aveva vietato alle ambasciate di mostrare i simboli del Pride Month e nominato alla Corte Suprema giudici considerati ostili dai gay.

Melania però ha coltivato i rapporti con i Log Cabin, partecipando anche ad altri eventi in passato; e parlando con la televisione conservatrice Fox ha spiegato così la decisione di ospitare la raccolta di fondi: «Dobbiamo unirci nello sforzo di costruire una società dove l’eguaglianza è un’esperienza quotidiana per ogni americano».

[…]

melania trump a mar-a-lago

Melania aveva partecipato al ricevimento per il leader ungherese Viktor Orbán, ma poco altro, alimentando i sospetti che non condividesse la nuova candidatura alla presidenza del marito. L’evento di ieri ha dimostrato che non è così, e soprattutto lo ha fatto alla vigilia dell’inizio del dibattimento nel processo in corso a Manhattan per i soldi dati dal marito a Stormy Daniels per nascondere la loro relazione.

Melania aveva sempre detto di non voler fare come Hillary Clinton ai tempi di Monica Lewinsky, mostrando in pubblico il suo risentimento anche con piccoli segnali. Però è rimasta con lui e ora ne appoggia la campagna. Condivide l’accusa di Donald che il processo è una caccia alle streghe politica, ed è pronta ad accettare la propria umiliazione pubblica, pur di fare i suoi interessi e tornare a vivere alla Casa Bianca.

donald e melania trump - eclissi solare melania e donald trump a mar-a-lago donald e melania trump 2 donald e melania trump 7 donald e melania trump 1 donald e melania trump 6