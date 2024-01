PER TRUMP SI METTE SEMPRE PEGGIO – LE RIVELAZIONI SUI QUASI 8 MILIONI DI DOLLARI ARRIVATI DA GOVERNI STRANIERI ALLE AZIENDE DEL TYCOON, MENTRE ERA PRESIDENTE, SONO UNA BOMBA SOTTO IL SEDERONE DI “THE DONALD” – TRUMP AVREBBE SFRUTTATO IL SUO MANDATO ALLA CASA BIANCA PER AVVANTAGGIARE FINANZIARIAMENTE SE STESSO E I MEMBRI DELLA SUA FAMIGLIA. LE SUE IMPRESE HANNO RICEVUTO ALMENO 7,8 MILIONI DI DOLLARI DA CINA, ARABIA SAUDITA E QATAR, VIOLANDO LA COSTITUZIONE, CHE IN UNA CLAUSOLA VIETA AL PRESIDENTE DI TRARRE PROFITTO DA GOVERNI STRANIERI SENZA L’APPROVAZIONE DEL CONGRESSO…

1. I SOLDI SPORCHI DI TRUMP

Estratto dell’articolo di Francesco Semprini per “La Stampa”

L'ombra del Dragone incombe su Donald Trump e rischia di minare ulteriormente la coerenza etica e politica dell'ex presidente degli Stati Uniti a caccia di un nuovo mandato alla guida della Casa Bianca.

Le imprese di Trump hanno infatti ricevuto almeno 7,8 milioni di dollari da venti governi stranieri mentre lui era comandante in capo, versamenti effettuati in gran parte dalla Cina, ovvero la potenza considerata principale concorrente degli Usa e additata dallo stesso Trump quale pericolosa rivale con cui attuare politiche severe specie sul piano economico.

La rivelazione arriva dal New York Times, che cita i nuovi documenti diffusi dai democratici della commissione di vigilanza della Camera. Il dossier è titolato" White House For Sale" (Casa Bianca in vendita), e rappresenta il contraltare all'indagine di messa in stato di accusa lanciata dai repubblicani contro Joe Biden e la sua presunta complicità negli affari esteri del figlio Hunter […].

Il rapporto […] mostra i dettagli delle transazioni e spiega come i governi stranieri […] abbiano interagito con le imprese di Trump mentre era presidente. «Elevando i suoi interessi finanziari personali e le priorità politiche di potenze straniere corrotte al di sopra dell'interesse pubblico americano, Trump ha violato sia i chiari precetti della Costituzione, sia i precedenti stabiliti e osservati da ogni altro comandante in capo», riferisce nella prefazione il deputato Jamie Raskin del Maryland, il massimo rappresentante democratico della commissione di Vigilanza.

In particolare, i governi stranieri hanno pagato milioni di dollari al Trump International Hotel di Washington Dc, al Trump International Hotel di Las Vegas, alla Trump Tower sulla Fifth Avenue a New York e alla Trump World Tower all'845 United Nations Plaza.

Tra i Paesi che hanno effettuato i pagamenti alle proprietà dell'ex inquilino della Casa Bianca, la Cina ha il totale maggiore, pari a 5,5 milioni di dollari (denaro versato dall'ambasciata cinese negli Stati Uniti, dalla Industrial and Commercial Bank of China e dalla Hainan Airlines Holding Company).

Fa seguito, distanziata di molto, l'Arabia Saudita con un esborso di oltre 615 mila dollari alla Trump World Tower e al Trump International Hotel. [...] Si tratta [...] di un altro cono d'ombra per il tycoon, specie a dieci giorni dall'inizio delle primarie di Usa 2024 . E con Trump alla ricerca spasmodica della nomination repubblicana per poi scalzare Joe Biden dal 1600 di Pennsylvania avenue.

In soccorso del tycoon, su cui pendono quattro cause giudiziarie, diverse questioni legali inerenti alle attività di famiglia e l'esclusione provvisoria dalle primarie in Colorado e Maine, arriva la maggiore indulgenza degli elettori, soprattutto del Grand Old Party, sui fatti del 6 gennaio 2021 nonostante i nove morti, i danni, le centinaia di condanne e il processo che attende il tycoon.

Alcuni sondaggi suggeriscono che oltre un terzo degli intervistati crede che l'ex presidente non abbia responsabilità e che la vittoria di Biden sia illegittima. Percentuale che supera il 50% tra i repubblicani, il 70% dei quali pensa anche che si dia troppa importanza a quello'episodio. Il 25% ritiene probabile o certo che il vero istigatore sia stata l'Fbi.

2. TRUMP HA RICEVUTO MILIONI DI DOLLARI DA GOVERNI STRANIERI MENTRE ERA PRESIDENTE, SOSTENGONO I DEMOCRATICI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Ken Tran per “Usa Today”

L’ex presidente Donald Trump ha tratto profitto dalla presidenza durante il suo mandato alla Casa Bianca (violando la Costituzione), raccogliendo milioni di dollari per il suo impero economico da governi stranieri, sostengono i Democratici della Camera in un ampio rapporto.

I rappresentanti del comitato di sorveglianza del Congresso hanno pubblicato giovedì mattina un rapporto di 156 pagine, accusando Trump di aver sfruttato la presidenza per avvantaggiare finanziariamente se stesso e i membri della sua famiglia. Le imprese di Trump, secondo il rapporto, hanno ricevuto almeno 7,8 milioni di dollari da governi corrotti e autoritari tra cui Cina, Arabia Saudita e Qatar.

Il rapporto è il culmine di un’indagine durata quasi sette anni. Si afferma che i registri e i documenti ottenuti dalla House Oversight Democrats rivelano “una straordinaria rete di milioni di dollari in pagamenti effettuati da governi stranieri e dai loro agenti direttamente alle imprese di proprietà di Trump, mentre il presidente Trump era alla Casa Bianca”.

Tra i risultati e i documenti del rapporto a disposizione della commissione, la Cina ha effettuato il maggior numero di pagamenti alle imprese di Trump durante il suo mandato, spendendo più di 5,5 milioni di dollari alla Trump Tower di New York e in due degli hotel di Trump a Washington e Las Vegas.

I democratici della House Oversight accusano specificamente Trump di aver violato la clausola costituzionale sugli emolumenti esteri, che vieta al presidente di trarre profitto da governi stranieri senza l’approvazione del Congresso.

Nel rapporto si specifica che i risultati sono incompleti, dopo che i repubblicani della Camera hanno preso il controllo del comitato l’anno scorso e hanno interrotto le indagini, che il defunto deputato democratico Elijah Cummings aveva avviato nel 2016.

"È vero che 7,8 milioni di dollari rappresentano quasi certamente solo una frazione del raccolto di denaro illegale di Stati esteri ottenuto da Trump, ma questa cifra in sé è uno scandalo e uno stimolo decisivo all'azione", ha affermato il deputato democratico Jamie Raskin.

Il Congresso ha emesso un mandato di comparizione a Mazars USA, l'ex società di contabilità di Trump, nel 2019. Trump ha tentato di bloccare la richiesta ma la Corte Suprema ha confermato il mandato di comparizione nel 2020. Trump, Mazars e il comitato allora controllato dai democratici hanno concordato una serie di termini entro cui Mazars pubblicherà i suoi documenti su Trump.

Dopo che i repubblicani hanno perso il controllo del comitato, Mazars fu finalmente liberato dall'obbligo legale di fornire la documentazione pertinente alle indagini dei democratici.

Di conseguenza, il rapporto “offre uno sguardo significativo sui rapporti finanziari esteri dell’ex presidente Trump, ma è lungi dall’essere un resoconto completo dei suoi sforzi senza precedenti per utilizzare la presidenza per arricchire se stesso e la sua famiglia in diretta violazione della Costituzione degli Stati Uniti”.

I nuovi dettagli sulle finanze dell'ex presidente arrivano mentre i repubblicani della Camera continuano la loro indagine di impeachment sul presidente Joe Biden e sulle finanze della sua famiglia. Gli investigatori repubblicani sostengono da tempo che il presidente abbia tratto benefici finanziari dagli affari esteri della sua famiglia.

Mentre l’indagine condotta dal GOP ha portato alla luce prove che rivelano che la famiglia del presidente ha guadagnato milioni dai loro interessi all’estero, gli investigatori devono ancora coinvolgere direttamente Biden in tali rapporti.

"È più di una parodia che i democratici continuino la loro ossessione per l'ex presidente Donald Trump", ha detto il presidente (repubblicano) della commissione di sorveglianza della Camera James Comer., in una dichiarazione in reazione al rapporto. "L'ex presidente Trump ha attività legittime, ma i Biden no."

Secondo il rapporto, i limitati documenti ottenuti dalla House Oversight Democrats mostrano che Trump ha ricevuto almeno 7,8 milioni di dollari in pagamenti esteri a favore delle sue imprese durante la sua presidenza.

Dalla Cina, le imprese di Trump hanno ricevuto denaro dall’ambasciata cinese, dalla Hainan Airlines Holding Co., una compagnia aerea statale cinese e dalla Banca industriale e commerciale della Cina, una banca statale cinese.

Sottolineando l’incertezza che circonda il numero esatto dei pagamenti effettuati alle attività di Trump, il comitato ha confermato solo un pagamento di 19.391 dollari dall’ambasciata cinese a un hotel Trump a Washington. I documenti documentano solo il pagamento per una data di arrivo nell’agosto 2017 e non specificano una data di fine, suggerendo che l’importo “probabilmente comprende solo una frazione dei fondi infine spesi per un soggiorno o un evento”.

